李純恩 - 小滿的智慧 | 好好過日子

有段時間，如逢農曆節氣我會畫一幅畫，畫過春分，畫過立夏立秋立冬，畫過霜降，畫過大寒小寒大雪小雪，諸如此類，可見氣候變化對思緒和創作都有影響。



由此想到中醫的許多理論也都與此有關，養生護理之道跟春耕夏種秋收冬藏的智慧相通，寒暑調和，乾濕相濟，一副身子，便似大地，需要有個風調雨順才好。



所以在遇到節氣的日子畫畫也特別有感覺，好像融進了大自然，筆下該熱則熱，該寒則寒，風霜雨露來得特別自然，四季色彩的變化都舒心好看，怡情養性。



一年四季，二十四個節氣輪流轉，這日輪到「小滿」。跟其他對應的節氣－－比如小暑大暑、小寒大寒、小雪大雪－－相比，「小滿」獨自成立，沒有一個「大滿」來對應比較。「小滿」來到的時候，氣候開始濕潤，田裏的穀粒開始飽脹，小得盈滿，一年的收成由此進入佳境。按規律來說，此時小滿，到了豐收之時應該叫大滿，但是中國的哲理覺得人生若能「小得盈滿，知足常樂」，那才最好，便不奢求大滿了。由於這個古老的智慧，二十四節氣之中，便只有「小滿」而無「大滿」。「小滿」滿而不過，平穩安逸，最是愜意。



這樣的智慧在今天對於一些人來說似乎是不明白的，尤其是些凡事開口閉口就用個「搶」字的人，或者熱衷甚麼「彎道超車」的人，他們的見識，離「小滿」的智慧太遠。那也不必強求，讓他們那樣活着好了。



李純恩