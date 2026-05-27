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李居明 - 團結可展現 戲曲文化藝術尊嚴 | 李居明大師會客室

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李居明
17小時前
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生活 專欄
內容

　　大鑼大鼓，好戲連場，新光文化在西九重生！廣大新光戲迷都十分興奮，6月6日至10日準時看《粵劇靈》，6月9日至14日在西九欣賞《金玉觀世音》、《蝶海情僧》及《粵劇特朗普5.0》。這不單是一場戲曲的盛宴，更是香港文化界的一件盛事。

　　只有不斷演出高水準的粵劇作品，提升粵劇的藝術境界，才能慢慢贏回觀眾的信心和歡喜。同時，團結粵劇界中人、打破門戶之見，慢慢樹立粵劇在文化界的一股強大實力，重建其專業的工業形象，令政府對粵劇界更尊重及支持，從而為同業爭取更多的資助與資源，乃粵劇界同業人士努力的方向。

　　我在2020庚子年監製及製作粵劇紀錄片《粵劇靈》，只為在逆境中為同業爭取工作，將粵劇推向世界。轉眼六載，時至今日丙午年，因緣際會此片徇眾要求再度重映，冥冥中提醒我們，只有梨園上下團結一心，方能展現香港粵劇文化的藝術尊嚴。

　　當年在新光戲院舉行的開鏡儀式，正是一次梨園大團結的歷史見證。汪明荃當年以八和會館主席身分親臨支持，龍貫天、羅家英、謝雪心、譚倩紅、吳仟峰等大老倌傾巢亮相開幕禮。旭哥與家英哥更身穿全套戲服，帶領逾五十位演員演出《六國大封相》，此外還有為拍攝演出的《八仙賀壽》、《天姬送子》、《祭白虎》等。本片很多電影資料掌故珍貴無比，令你追看，絕無悶場。幾乎大半個粵劇界的紅伶都參與此片拍攝，見證香港粵劇史上最珍貴的時刻。

　　我們將這些珍貴的粵劇藝術文化寶藏，延續至新光當代戲劇節。除了《蝶海情僧》與《金玉觀世音》，更有緊貼時事的《粵劇特朗普5.0》。希望大家買飛入場支持，這不單是看一場戲，更是對香港粵劇文化藝術尊嚴致敬！演期就在下周，西九見！

　　香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。
李居明

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