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KellyChu - 靈感源自罕見天文現象「月暈」 雲門舞集《毛月亮》7‧10戲曲中心登場 | Executive日記

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KellyChu
17小時前
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生活 專欄
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　　由西九演藝呈獻、台灣雲門舞集《毛月亮》香港首演，將於7月10日至11日在戲曲中心大劇院登場。《毛月亮》自2019年喺高雄首演後廣獲好評，英國《每日電訊報》更將此作選為「2023年度最佳舞作」之一，盛讚其為一場「幽暗而瑰麗、令人深感不安的夢」，並對舞者與影像之間令人屏息的互動讚歎不已。節目門票已於售票平台購票通（Cityline）及戲曲中心票務處公開發售。

　　《毛月亮》創作靈感源自一種罕見的天文現象「月暈」，其短暫而神秘的景象深深吸引台灣雲門舞集的藝術總監鄭宗龍，成為作品的創作起點。古語「月暈而風，礎潤而雨」，月暈的出現，象徵風即將起，《毛月亮》正是以此為隱喻。14位舞者幻化成原始而神秘的部族，以狂野的肢體語言演繹各種人性，配上巨型LED冰冷影像，他們在鏡面舞台上映照科技時代下人類身體感官的失衡，以及對時代變遷的焦慮，引領觀眾進入一個奇幻世界思考。

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