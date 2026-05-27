KellyChu - 黃雅信慈善攝影展星光熠熠力撐 加印《WONDERLAND》辦分享會 | Executive日記
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國際攝影大獎得主、香港耳鼻喉科醫生黃雅信上月在藝穗會舉行的慈善攝影展十分成功，多位本地巨星包括周潤發、陳淑蘭、胡慧中、汪玲、陳奕迅、蔡一傑、容祖兒、Tyson Yoshi、周柏豪、孫耀威，齊來捧場，亦難得請到查小欣出任司儀，星光熠熠。
攝影展同場出售攝影集《WONDERLAND》，集結黃雅信走遍世界各地捕捉的珍貴畫面，反應熱烈，第一批300本已全部售罄，所得款項全數捐贈善德基金會，該會主席藍國慶宣布共籌得近60萬善款。
當日未買到攝影集的朋友不用失望，攝影集正在加印中，並會在誠品書店發售。黃雅信將於本周六下午四時至五時，在銅鑼灣希慎廣場9樓誠品書店舉行新書發布會及攝影分享會，親自為1小時的幻燈片作導賞，並為現場購買《WONDERLAND》攝影集的支持者親筆簽名。喜歡攝影的讀者不容錯過！
KellyChu
同為攝影愛好者的發哥也來捧場。
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