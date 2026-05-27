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KellyChu - 《Matilda》原版深圳公演 輕鬆北上賞世界級製作 | Executive日記

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KellyChu
17小時前
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生活 專欄
內容

　　英國國寶級音樂劇《Matilda（瑪蒂爾達）》原版頂級製作，於深圳濱海藝術中心歌劇廳盛大上演。此劇改編自英國殿堂級兒童文學作家Roald Dahl著名同名小說，演出風靡兩大音樂劇重鎮倫敦西區及美國百老匯，上演以來一直好評如潮，多年來共橫掃101個國際殊榮，全球已有超過1200萬人觀看過這場演出。是次演出場地位於深圳前海，從香港出發非常方便，不論大人還是小朋友，均可輕鬆一睹世界頂級音樂劇製作。

　　音樂劇《Matilda》由首屈一指的皇家莎士比亞劇團製作，故事講述小女孩瑪蒂爾達如何應對勢利的父母和校長，並依靠勇氣和智慧創造奇蹟、挽救自己和身邊人的故事，不僅勵志，更重要是告訴孩子遇到不公的時候要勇敢去說「不」。

　　澳洲音樂鬼才Tim Minchin為劇中所有演唱曲目及配樂親自作曲填詞，其音樂富有童趣，且詞作具感染力；配上英國著名編劇Dennis Kelly銳利的劇本，從原著中提煉出更精巧的故事結構，令音樂劇比電影版更引人入勝。

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