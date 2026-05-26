林靜 - 演算法餵養的哲學 | 紅棉樹下

看社交平台，發現自己是演算法的囚徒。停留在甚麼內容，往後類似內容就不斷送上，好像你愛吃甚麼，網絡搜集了你的瀏覽習慣，就不斷「餵飽」你。演算法安排，讓我成了不折不扣的「業餘哲學家」。手機不離手，經常收到不同哲學家的冷知識，從羅素的婚姻智慧到尼采的超人意志，從叔本華的悲觀鐘擺到蘇格拉底的自我認識。不知不覺間，思考人生變成了日常習慣。



網上一條短片介紹五位哲學大神。第一位是羅素，他說，任何消耗你的人和事，多看一眼都是你的不對，人放縱是本能，自律才是修煉，不要因為睡懶覺自責，因為你起來也創造不了甚麼價值。第二位是尼采，話如刀鋒，他說︰一個人知道自己為甚麼而活，就能忍受任何一種生活，生命最難的階段不是沒有人懂你，而是你不懂自己……對待生命你不妨大膽一點，因為你終將失去。



第三位悲觀主義哲學創始人叔本華，他道破人生的真理，生命就像鐘擺，在痛苦和無聊間搖擺，世上每一朵玫瑰都有刺，若怕扎手而放棄，就永遠聞不到芬芳。第四位是哲學奠基人蘇格拉底，他的告誡穿越千年，指出無知的善行沒有意義，缺乏智慧的善良，反而容易釀成悲劇。



第五位維特根斯坦，他只憑五個字︰「不可說，沉默」，終結了所有哲學問題與當中的爭議。他指出，我的語言界線，就是我的世界界線，語言成就了人，卻也禁錮了人，他的兩個論斷清晰而鋒利﹕一，人無法言說、無法思考之物；二，對不可言說之物，必須保持沉默。



演算法餵養的資訊，像一種提醒。



我們或許不需要成為哲學家，但至少可以像維特根斯坦那樣，不斷追問自己：我能不能在生命終結時，自問度過了極好的一生。



林靜