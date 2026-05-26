KellyChu - 長洲搶包山郭嘉明11次膺包山王 龔子珊再封后 隔空祝福港太空人 | Executive日記

上周日係長洲太平清醮，搶包山決賽壓軸於凌晨零時展開，由郭嘉明和龔子珊成功衛冕包山王、包山后，Kelly恭喜晒。同一晚，港產太空人黎家盈坐上神舟二十三號飛船升空，龔子珊受訪時形容：「佢升空我就上包山，我希望佢平平安安上去，更加要平平安安落返嚟。」隔空送上祝福。



今年搶包山決賽吸引約1650人到場感受活動氣氛，12名健兒以最快速度爬上包山，在3分鐘內摘取平安包，得分最多者獲勝。鑼聲響起一刻，9男3女健兒隨即大踏步向山頂進發，搶奪最高分嘅9分包。十屆冠軍、長洲居民郭嘉明一馬當先，與2012年包山王郭俊賢最先登頂。勇奪多屆包山后嘅黃嘉欣及龔子珊亦巾幗不讓鬚眉，好快搶佔高地。大家手腳並用全速搶包，戰況相當激烈。



最終男子組冠軍由郭嘉明以999分得到，成功衛冕「包山王」；季軍由黃志傑奪得，亞軍為郭俊賢，馬學銘則以177個包奪得「代代平安獎」。郭嘉明賽後坦言，第11次奪冠好難得，指自己在比賽開始時有少少失手，可能因為等待時間太長，身體未及時「撻着」，幸好及時調整到狀態追趕。



龔子珊以760分蟬聯「包山后」，連續第3年奪冠。佢話，今年係自己參賽11年來競爭最激烈嘅一年，因勁敵黃嘉欣正好在其身旁，左邊更有前包山王郭俊賢夾擊，故採取「快一步登頂」嘅策略，目標係快過嘉欣上頂，提高勝算，形容「最後都做到，所以好開心。」被問到未來會否繼續參賽，龔子珊指，搶包山係一項極具挑戰性且獨一無二嘅體能活動，自己會保持「有得玩就玩多幾年」嘅心態。



KellyChu



長洲搶包山賽2026的包山王包山后由郭嘉明和龔子珊奪得。