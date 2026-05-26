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曾安業 - 「數據特區」提前部署 | 安業興邦

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曾安業
16小時前
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生活 專欄
內容

當前全球競爭的焦點，已全然繫於創新科技的方寸之間，無論是否志在爭霸，任何立足國際的城市都絕不能在這片兵家必爭之地缺席。然而，創科範疇廣袤如煙，香港究竟該如何揚長避短，尋得專屬的破局點？

　　打造「數據特區」可能是答案之一。

　　在二十一世紀的數位經濟浪潮裏，數據被譽為「新石油」，是推動人工智能（AI）、生物科技及金融科技最純淨、也最猛烈的核燃料。中國身為全球第二大經濟體，內地積累的萬億級生活、醫療及工業數據，無疑是一座令全球垂涎的富礦。然而，基於國安邊界，內地數據的「出境」門檻甚高；另一端，西方數據則受困於私隱法規的嚴苛枷鎖，難與內地市場對接。

　　香港正處於駁通中西「數據絲路」的歷史渡口。作為中國境內唯一實行普通法的城市，國際企業看重這裏的法治契約與私隱資料保護，中央政府則信任香港的行政管轄，願意將其作為跨境數據流動的試驗田。國家網信辦分別於2023年和今年與港府簽署合作備忘錄，讓內地數據在大灣區內有序南下，就是重大的政策突破。事實證明，只有香港能夠成為內地與國際數據的「安全交匯點」，沒有其一。　　香港未必適合與深圳、矽谷直接鬥「硬科技製造」，但在「數據流通、國際連接」方面，可謂得天獨厚，當局應該聚焦這個路徑攻堅突破。目前最大的挑戰，是推進的速度必須加快。因為數據經濟有一個特點：一旦形成集聚效應，贏家會越贏越大。正如當年的航運和金融一樣，當企業、海纜、雲端平台、AI算力、國際客戶形成生態圈後，後來者便很難追趕。

首要加快海底電纜布局

　　所以，香港要以戰略速度推進。首先，是加快海底電纜布局。因為數據樞紐最核心的，不是漂亮寫字樓，而是「數據高速公路」。有研究指出，香港目前約有12條海纜系統，新加坡則有26條。為了拉近距離，香港宜「提前部署」，現在就主動出擊，爭取更多國際海纜登陸，以及開拓中東和東盟等新路線，同時也要發展備用海纜系統和提升跨境光纖容量。

　　此外，亦要研究大幅加快北部都會區創科基建，以及海纜工程和電力增容的審批流程。AI產業發展速度比昔日互聯網年代更快，可能兩三年甚至數個月便已重新洗牌。香港若仍以傳統審批流程推進，很容易錯失黃金窗口。

　　能源亦是關鍵。AI數據中心極度耗電，香港若想發展大型AI算力，便須提速北部都會區變電站工程、開拓綠色能源與區域供電協調。

　　昔日，香港是國際航運港，把全球貨物流入中國；後來香港成為國際金融中心，把全球資金引入亞洲。到了今天數碼經濟時代，香港絕對有條件成為下一代的「數據港口」。

曾安業

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