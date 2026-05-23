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馮榕榕（Ruby） - 開箱香港 | 榕榕細語

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馮榕榕（Ruby）
6小時前
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生活 專欄
內容

　　今個周末，若北上深圳只打算去商場走一趟，那未免走寶，事關第二十二屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（下稱文博會）今年在深圳國際會展中心舉行，香港館更以「開箱香港」為主題，由香港特別行政區政府文創產業發展處主辦、致遠基金會承辦，整個展館就像一個放大版的創意盲盒。

　　文博會其實是文化產業的展示、交流與交易平台，把設計、品牌、科技和文創產品放在同一個場景裏，讓觀眾一次過看到不同城市的創意能量。今年香港館共展出九個香港品牌及創作單位，合共逾百件作品，並設有文創產品展銷專區，帶來80多款香港文創產品，既有展覽感，也有購物的即時性。

　　香港館最值得看的，是它的內容編排。展館以「工藝盲盒」、「情感盲盒」和「虛實盲盒」三個層次去呈現香港設計，把白鐵、霓虹、麻將、玩具、街頭文化，以至AI和數碼影像，重新變成可觀看、可觸摸、可消費的創意物件。這種做法很像香港本身的氣質：空間不大，但密度高；節奏很快，但細節很多；看似輕巧，實際上很有工夫。

　　從時裝角度看，香港館的魅力不止在作品本身，而在於它把設計變成生活風格。展出的單位包括本地工藝、潮流玩具、本土文化創作與設計師品牌，作品不一定走傳統高級訂製路線，卻很懂得把城市記憶轉化成具辨識度的美學語言。這種介乎藝術、時尚與生活用品之間的地帶，正是今天文創最有市場感的部分：有故事、有造型，也有購買理由。

　　展場另一個吸引之處，是那種百花齊放的驚喜感。除香港館外，整個文博會本身佔地三萬多呎，是大型創意平台，涵蓋文化、科技與文創交易，現場能看到設計師珠寶、設計師時裝、玉石工藝、機械人和互動科技等不同展項。這類內容之所以好看，不止因為新奇，而是它把不同產業真正放在一起，讓觀眾在短時間內感受到文化如何變成商品、商品如何變成風格。

　　對逛展的人來說，這不止是一次看展，有工藝的溫度，有情感的記憶，也有科技的想像。每個展位都可能遇上一件出乎意料的作品。對周末想找靈感的人來說，深圳文博會正好是一個比商場更有趣、比打卡更有內容的選項。

馮榕榕（Ruby）

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