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葉澍堃 - 寶蓮寺浴佛祈福 食美味齋菜 | 葉Sir食經

葉Sir食經
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葉澍堃
6小時前
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生活 專欄
內容

　　上周跟太座和家人到大嶼山寶蓮寺拜佛食齋，吸吸清新空氣，洗滌心靈，寶蓮禪寺是香港第一名剎，歷史悠久，依山而建，寺內的萬佛寶殿金碧輝煌，內有萬多尊佛像，雕刻精美。寶蓮寺最出名的當然是天壇大佛，這是全世界最高的戶外青銅座佛，還記得大佛開光時，我有幸參加開光大典，那天早上烏雲密布，大雨滂沱，但當典禮開始時，雨突然停了，烏雲中金光乍現，照射在大佛身上，佛光普照的震撼場面至今難忘！

　　退休後每年都會到寶蓮寺禮佛，和聽主持智慧大師講佛偈，大師雖然學歷不高，但充滿智慧，每次見他都會有所領悟，獲益不少。寶蓮寺旁的心經簡林是梁錦松和我做的好事，位於鳳凰山麓，是世上最大的戶外木刻佛經群，大型花梨木柱上摹刻着國學大師饒宗頤的心經墨寶，氣勢磅礡，置身簡林之中，可以感受到大自然的生生不息及心經中五蘊皆空的佛理。

　　每次到寶蓮寺都會食頓齋菜，清清腸胃，今次參觀完大佛及在萬佛寶殿拜五方佛後，在寺內「齋堂」食了頓精美齋菜，首先飲原盅燉湯，內有海底椰、腰果、杞子和桂圓，潤肺止咳。跟着食多款小菜，先食新鮮淮山炒西芹和雲耳，跟着食素粒聚金杯，青瓜杯內有崧子、粟米、甘筍、青椒和豆乾粒，清甜美味。春卷拼齋叉燒最受歡迎，很快便食至清碟，其他菜式好像紅燒豆腐、金菇四寶札、黑椒白靈菇都是賣相和味道俱佳的廣東齋菜。單尾是芝士燴伊麵和錦繡炒飯，人人食過不停，甜品多款，分別是芒果糯米糍、雜果沙律、花生糊和太座最愛的山水豆腐花。飯後我們到大雄寶殿外的廣場浴佛，跟着開心地坐車回家。

葉澍堃

金碧輝煌的萬佛寶殿
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淮山炒西芹
淮山炒西芹
錦繡炒飯
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跟太座在寶蓮寺浴佛
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鮑魚菇芝士燴伊麵
鮑魚菇芝士燴伊麵
紅燒豆腐
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素粒聚金杯
素粒聚金杯
黑椒白靈菇
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春卷配齋叉燒
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山水豆腐花
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金菇四寶札
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