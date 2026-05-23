譚紀豪 - 我去東京看相撲 | 無名指

「我去東京看相撲。」我給幾個朋友說明此次去日本的原因，「這有甚麼好看？」各人都露出不可置信的神情。「票很難買，我想盡辦法才弄到一張兩樓前排的票，索價1600元港幣，比原價貴了近4倍！」於是我直接被朋友定性為「病入膏肓」，一個香港人竟不惜千金買黃牛票去日本看相撲！



嚴格來說，我買的並非黃牛票，而是旅行社團體票，入場前有導遊講解相撲歷史和賽制。我的導遊是個講美式英語的日本人，說到激動時手舞足蹈，是個熱愛相撲的老人。日本人講相撲歷史，都從古代神道儀式說起，也會提到《古事記》中雷神和風神「力競」，兩者都被視為相撲的起源，但他們不會告訴你中國也有相撲。



在中國，「相撲」一詞最早出現於晋朝，到了宋朝相撲更是很流行的競技運動，不但用於軍中訓練，民間亦很受歡迎。以宋代為背景的《水滸傳》就幾次提到相撲，燕青更是箇中好手。歷史上，宋仁宗曾於元宵節在宣德門與后妃共賞女子相撲，遭司馬光上奏批評，並建議禁止。若論中日兩地相撲最大差異，必然是女性的參與度。在日本雖有零星業餘女子相撲，但職業相撲絕不容許女性參與，亦不得進入或觸摸擂台上的「土俵」，連首相高市早苗亦不可在土俵上頒發內閣總理大臣盃。



日本每年有6次大相撲聯賽，其中3次於東京兩國國技館舉行，這兒是相撲聖地，自1909年落成曾經歷大火、關東大地震、美軍空襲等事件，現在的國技館重建於上世紀80年，館內有個小博物館，可趁比賽休息期間參觀。（IG︰@tamkeiho）



譚紀豪