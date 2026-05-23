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林靜 - 音樂會的新意 | 紅棉樹下

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林靜
6小時前
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生活 專欄
內容

　　香港管弦樂團每周的音樂會，不論時間鋪排抑或曲目策劃，都令人耳目一新。

　　首先是音樂會時間的微調。多年來，港樂每周的兩場的演出，習慣定於週五、六晚上八時開場，往往散場已近深夜，雖有夜色相伴，回家終究略帶匆忙，近期卻見革新。

　　周六音樂會提前在下午五時舉行，約七時許完結，踏出音樂廳，華燈初上，正好約知己共晉晚膳，從容回味剛才的旋律餘韻。此舉對年輕樂迷尤為友善，免去夜深歸家的顧慮，讓更多青春身影願意走進音樂廳。樂團樂手亦受惠，可與家人共享週末的晚間時光，而遠道而來的指揮家也毋須在謝幕後急趕深夜的航班，可輕鬆踏上歸途。小小一個調動，溫潤了台上台下。

　　近期表演的樂章也見新意，讓樂迷「聽感一新」。

　　例如由身兼指揮與作曲的沙羅倫（Esa-Pekka Salonen）親自執棒，帶來其法國號協奏曲的亞洲首演。這首作品，港樂是聯合委約方，法國號協奏曲頗為少見，新鮮感十足。由多爾（Stefan Dohr）吹奏的法國號，溫潤而靈動，在沙羅倫麾下與樂團交織出絢麗音色，同場還有史特勞斯《唐璜》的瀟灑與西貝流士第五交響曲的浩瀚氣象，整夜熠熠生輝。

　　另一場是由港樂委約作曲家丹妮．侯活（Dani Howard）的大提琴協奏曲《獨行者》，由首席大提琴鮑力卓（Richard Bamping）獨奏，辛達寧（Michael Sanderling）指揮，作世界首演。樂章以古羅馬哲學家塞內卡《論生命之短暫》為靈感，琴音如沉思者的獨白，探尋「真實、圓滿地活着」的真諦。旋律在時光縫隙間遊走，既私密又普世，最終引領聽者尋找屬於自己的聲音。

　　從音樂會的時間變革，到新作的委約，港樂求新，如像一首變奏曲，不斷變出新意念。

林靜

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