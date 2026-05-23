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KellyChu - Mira eShop 6周年慶 會員$106優惠限時搶 | Executive日記

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KellyChu
6小時前
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生活 專欄
內容

　　本港素有美食之都稱譽，放假留港消費都有好多選擇。小妹知道美麗華集團Mira eShop推出6周年慶，即日起至下月16日帶來超過50款中西美饌及水療體驗，打造一站式吃喝玩樂精彩禮遇。

　　活動期間只需於Mira eShop登入美麗華集團Mi+會員計劃，即可享受多重會員專屬禮遇，其中包括「Happy Friday限時搶」，逢星期五早上11時閃購低至$106精選餐飲及玩樂優惠。集團旗下餐廳及水療中心50多款產品推出低至28折優惠，包括「買一送一」黑珍珠一鑽唐述「黑珍珠嚐味菜單」、「買一送一」Yamm環球滋味巡禮自助午餐等。凡購買指定餐飲及水療產品，單一簽帳消費淨值滿$2000，更可額外享有$100即時折扣。

　　還有兩大米芝蓮推介食府國金軒及翠亨邨推出嘅多款端陽糉優惠套餐。於Mira eShop作任何消費即可以半價加購端陽糉套裝，亦可用超值優惠價$88選購國金軒獨家新品「黑松露珍菌糉」或翠亨邨「川味麻辣雞糉」兩款全新口味。

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