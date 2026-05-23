KellyChu - 港台勇奪紐約節11獎 說好香港及國家故事 | Executive日記

香港電台於紐約節廣播及電視電影大獎奪得11個獎項，包括1項銀獎、2項銅獎及8項入圍獎。其中，由港台第四台製作的《愛心園林音樂會—愛的禮讚》榮獲「娛樂組別：音樂特輯」銀獎。音樂會於去年平安夜舉行，以樂曲展現作曲家之間的連結與情誼，傳遞愛與希望。



港台第一台與廣州廣播電視台聯合製作的廣播劇《龍歸故里》則獲得「娛樂組別：廣播劇」銅獎。《龍歸故里》以第15屆全運會群眾賽事活動及「龍舟」為故事主軸，由兩地專業主持及藝人共同聲演，呈現粵港澳大灣區人民交流及生活融合故事。港台製作事務部亦憑着在《十五運會速遞》及《殘特奧會速遞》中創新引入延展實境及擴增實境等先進技術，榮獲「工藝類影片／製作：科技運用」組別銅獎。另有8個節目獲頒入圍獎，題材涵蓋人文紀錄、社會議題、體育推廣及深度新聞專題。



廣播處長關婉儀指，今次榮獲多個國際獎項，證明港台在內容創作、製作技術及新聞專業各方面均達至國際一流水平；港台將繼續製作優質節目，以多元題材和創新形式「說好香港故事、說好國家故事」，提升香港的國際傳播力。



KellyChu