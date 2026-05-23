KellyChu - 「法老鐵仔」聯「法老貓」遊走港鐵商場穿越5000年 | Executive日記

「古埃及文明大展」中嘅法老貓成為本港人氣角色，受盡寵愛。港鐵公司與香港故宮文化博物館亦把握機會展開跨界合作，宣布下星期四起推出《當鐵仔遇上法老貓－－古埃及文明奇遇》主題巡展，第一站率先登陸香港站，屆時車站將化身成期間限定嘅古埃及神殿場景，乘客喺「法老鐵仔」和「法老貓」帶領下，將踏上穿越5000年嘅文化探索旅程。



除咗香港站，「法老鐵仔」之後亦會與「法老貓」結伴同遊其他車站及商場，包括金鐘站、中環站、香港西九龍站、紅磡站、九龍塘站、九龍灣站，以及圓方和青衣城。活動透過一系列古埃及主題裝置及互動體驗，將博物館體驗延伸至社區，讓市民發掘古埃及文化嘅神秘魅力。



多款限定紀念品並將同步登場，當中作為亮點之一嘅「法老鐵仔 X 法老貓」限量版禮盒，內含法老鐵仔及法老貓咪毛絨掛件，並配以車長名牌、馬賽克風掛扣等裝飾配件，增添收藏樂趣，可供市民換購。



KellyChu