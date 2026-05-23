KellyChu - 陳以琳打破115年男性總監傳統 港產女指揮家掌三藩市交響樂團 | Executive日記

古典音樂界傳來好消息。香港出生指揮家陳以琳（Elim Chan）獲委任為美國三藩市交響樂團音樂總監，成為領導美國主要交響樂團嘅首位女指揮，亦係該樂團115年歷史上第一次由女性出任此職，打破古典音樂界長期由男性主導嘅「玻璃天花板」。Elim形容今次任命「情緒如坐過山車」，既帶來突破性職業躍升，亦意味未來將面對更高強度挑戰。



現年39歲嘅Elim出生於香港，佢幼年已參加合唱團及學習鋼琴與大提琴，於美國密西根大學取得音樂碩士與博士學位，曾贏得倫敦交響樂團指揮比賽，並逐步成為歐美樂團重要客席指揮。三藩市交響樂團CEO斯派維（Matthew Spivey）坦言，Elim從一開始就是音樂總監人選之一，「從第一次合作起，我們就感覺到這位藝術家非常特別。」《星期日泰晤士報》形容她為「年輕指揮家中難得的一位，才華洋溢而且絕不流於炫技」。



Elim說自己清楚這次任命具有歷史意義，「這可能是首次有女性出任美國主要樂團的音樂總監，這感覺非常不可思議。」她回憶十多年前，在美國幾乎無法想像女性能達到這個位置。她將於明年9月正式上任。



KellyChu