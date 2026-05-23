Cally - MCP新都城中心大玩夜晨經濟 日夜「港式睇波」新體驗 | 商界講呢啲

各位波友，話你知，MCP新都城中心今次玩得好盡，特別夥拍Now TV推出24/7不間斷直播，足本播晒全數104場世界級球壇盛事，等大家可以全情投入足球狂熱！恒基兆業地產租務（二）部總經理陳德鳴就話，今屆好多賽事主要集中喺深夜至早晨，商場特別用咗「離峰行銷」策略引領「夜晨經濟」，將2期L1天幕廣場變身成24小時全日開放、近2,000呎嘅草地主題觀戰區，再加埋個280吋4K巨型電視，更強勢聯動跨界別及場內商戶，拓展不同時段的消費潛力。預期整體人流及營業額將錄得雙位數增長，當中以運動用品及餐飲商戶表現尤其令人期待。



最正係，首創咗超搞笑又貼心嘅「港式睇波」新體驗！商場同新進駐「名苑酒家」合作首創嘅「足球點心車」，直接外送熱辣辣嘅早茶點心去觀戰區，等大家可以邊食住一盅兩件邊睇波！驚通宵睇完波變熊貓？日間時段商場會大派合共1萬杯免費港式咖啡或奶茶幫大家提神。決賽日朝早有專車直接接載球迷去中環同旺角，睇完決賽可以直接返工，夠晒貼心！現場仲會聯同傑志、螢花足球隊同阿根廷球迷會開Party，氣氛一定正到爆！



大家記得mark低日子，呢個狂歡派對會由6月12號玩到7月20號！除咗睇波，現場觀戰區特設咗主題市集。場內不單止賣普通波衫，連超得意嘅「寵物波衫」同睇波小食都有，等你可以同主子一齊變身忠實球迷！半夜頂唔順想補給？場內又有「Chill 24 AI自動販賣機」同本地手工啤 hEROES Beer全天候 standby。只要喺場內消費滿指定金額，可以換到手工啤酒任飲通行證或者精美禮品，有得食、有得玩又有得拎，大家快啲約定波友一齊去狂歡喇！



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恒基兆業地產租務（二）部總經理陳德鳴先生希望透過推動「離峰行銷」策略，吸引本地球迷及年青人流，提升非傳統營業時段的活躍度。