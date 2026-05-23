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換個身份迎世杯 螢花女將熱血「下半場」

筆泰沖動
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胡慧沖
5小時前
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生活 專欄
內容

  ViuTV真人騷《足球女將2》「終極一戰」落幕，但螢花成員「表妹」吳梓清（Mona）、陳樂琳與連家穎（Vian）的足球「下半場」，才剛剛開始。美加墨世界盃不足一個月舉行，經歷過足球嚴格訓練與實戰洗禮的她們，已褪去「忽然球迷」外衣，將以「半個球員」的全新身份，帶着綠茵場上的震撼，用截然不同的視角迎接這場足球盛宴。
世界盃的迷人之處，在於血脈沸騰的儀式感與永不放棄的拼搏精神。螢花三女在《足球女將2》的「終極一戰」中，已親身經歷過這份「世盃級」洗禮。
　　回憶起當日，Vian至今仍激動得「起雞皮」：「出場那一刻落着雨，球場播起隊歌。伴隨場邊球迷目光列隊開波，我突然明白，這似乎就是世盃開場前的神聖感。」神聖開場後是一場狂風暴雨的激戰。螢花在雨戰上半場落後兩球，換邊後憑陳樂琳獨取兩球扳平，可惜補時階段連失兩球，以2:4惜敗。
　　這場跌宕起伏的雨戰讓她們深刻體會足球的重量。一度領軍追和的陳樂琳難忘球隊咬緊牙關扳平的瞬間，直言：「那種永不放棄，就是世界盃的熱血」。吳梓清亦對雨中一幕刻骨銘心：「雨水不斷打在臉上，轉頭看到隊友就在身邊，大家一起堅持到最後，那感覺真的很幸福。」
《女將2》落幕  足球緣更深
  正因為親身落過場、流過汗，甚至在暴雨中拼搏過，這三位女生早已褪去了「忽然球迷」的外衣。她們觀看球賽，不再只是外行人看熱鬧的心態，而是帶着球員的「身同感受」去閱讀比賽。
　　2022年才開始收看世界盃的Vian笑言，以前覺得球員「追着球來跑」，畫面很刺激，現在落過場才深知衝刺極耗體力。因此她更欣賞艾寧夏蘭特這類前鋒：「他靠極致速度和精準走位，不需太多控球就能起腳，我希望做到他這種入球效率。」
　　「表妹」從2014年起看世盃，她對自己身處的中場位置體會更深：「落場後心態完全不同，現在深知中場要做的事有多複雜。」曾是香港U15青年軍的陳樂琳，則將世盃視為「活生生的教科書」：「我會嘗試預判傳球路線。最精彩是當他們傳出我意想不到的漂亮直線與斜線時，就是我偷師的最佳時機。」
人生低谷的救贖重逢
　　節目曲終人散，但她們與足球的羈絆卻日益加深。這顆黑白圓球，對她們而言早已超越運動，更是人生低谷的救贖與重逢。
  曾放棄足球5、6年的陳樂琳，重返綠茵場後感悟極深：「重來的機會很難得。我發現足球原來一直在等我，從沒放棄過我。只要我肯踢，它就會讓我繼續踢。」對Vian而言，足球更是一支強心針：「它將我從田徑傷患的低谷中硬生生拉出來。足球告訴我，人生隨時可以重新開始，要相信自己一定做得到。」
　　「喜歡一件事，就不可以放棄。」吳梓清堅定總結。2026年世界盃或許在遙遠的美國、加拿大、墨西哥，但對這三位螢花女將來說，她們足球人生的「下半場」，才鳴笛開球。

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