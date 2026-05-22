七仙羽 - 工作間宜放 葉大圓潤植物 | 七仙語

寫字樓、工作間，本身比較多爭權奪利的事情，而且很多是非，所以寫字樓最好要建立和諧的氣場，這樣才能招到好的貴人及財運。首先避免擺放尖形的植物，尖銳植物會形成「刀割」及不和諧氣場，會產生壓逼感，導致事業運不順，思維混亂。



擺放植物首選以葉大、圓潤、常綠的陽性植物為佳，才能催旺財運、增強生氣、化解煞氣。最佳位置為辦公桌左側（青龍位）以招貴人，或辦公室財位，常見招財植物包括金錢樹、富貴竹、虎尾蘭、發財樹。



金錢樹葉片厚實似錢幣，象徵財富與事業亨通。富貴竹向上生長，代表升職加薪、事業節節高升，水種最好。黃金葛生命力頑強，遇水即活，在風水上有招財作用、可吸納旺氣，適合放在辦公桌、茶水間。以上這些都是提升工作運的植物。至於虎尾蘭，則可以強力淨化空氣，外型挺拔，可擋煞、增強個人磁場，可化煞防小人。



此外，多肉植物，能紓緩壓力，帶來正面能量。常春藤可吸收有害物質，為辦公室帶來活力及淨化空氣，是招人緣的植物。



帶刺植物如仙人掌、龍舌蘭，容易招惹煞氣、引發口舌是非，但亦可在電腦旁，具有化解小人、刺走負能量的效用。



植物枯死代表煞氣重或運勢不佳，也代表那個位置及磁場不好，應立即更換。植物適量即可，過多會造成氣場紊亂及陰氣重，個人桌上放一盆就夠了。



七仙羽