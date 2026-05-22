馮應謙 - 北京最潮勝地大吉巷 | 花樣男教授

到清華、北大參加講座，中間有幾個小時空檔，就去現在北京最潮的大吉巷打卡。大吉巷是一個購物中心，位於北京南邊的菜市口地鐵站附近。也許你聽到這個地名會覺得有點土氣，畢竟菜市口以前是清朝問斬的地方，明朝時的確是賣菜的。明代時，這條巷還叫「打劫巷」，光聽名字都讓人不想來。



不過自從去年5月，這片區域經過重新規劃後就搖身一變，成了一個結合商業和保育的全新項目。重建後的中海大吉巷不僅引進了有特色的品牌，打造出「購物園區」，還保留了南海會館等歷史建築（南海會館正是康有為的故居，也是清朝「百日維新」的起點）。這一點很重要，文青們要消費，同時也要消費得有意義，買完東西還能跟人分享可持續發展的故事。



大吉巷最中心、最熱門的打卡點，就是那棟現代感十足、融合四合院風格的建築。周末時，遊客總是在木造屋簷和圓形「天井」前排隊拍照。商場營運一年，現在終於每家店都全數開張，也不用再排隊等打卡位了。這裏有大家熟悉的I.T、無印良品等，我則是特地來看Gramicci的專門店。Gramicci原本是美國專業攀岩短褲品牌，結果被日本人發揚光大，現在基本上已是日本設計，用相同設計和技術推出時裝。同店內還有我喜歡的山系高檔服裝And Wander，還看到Gramicci和And Wander聯名款、以及另一山系品牌Wild Things。我當然忍不住買了幾件回家，還有折扣（ps：國內名店有折扣通常不會貼出來，記得要問店長）。



店長之後還帶我們去了對面的單車專門店，裏面有個coffee bar，單車店和Gramicci同屬一個老闆。店舖主打Brompton摺疊單車，有最新的淺紫色款，價格3萬元人民幣以上。店裏還聚集了各種單車服飾品牌，我也買了一件日本設計的Ciclore T-shirt。總之，大吉巷的品牌真的太多，寫不完，大家有空親自來explore吧！



馮應謙