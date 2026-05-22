Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮應謙 - 北京最潮勝地大吉巷 | 花樣男教授

花樣男教授
花樣男教授
馮應謙
48分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　到清華、北大參加講座，中間有幾個小時空檔，就去現在北京最潮的大吉巷打卡。大吉巷是一個購物中心，位於北京南邊的菜市口地鐵站附近。也許你聽到這個地名會覺得有點土氣，畢竟菜市口以前是清朝問斬的地方，明朝時的確是賣菜的。明代時，這條巷還叫「打劫巷」，光聽名字都讓人不想來。

　　不過自從去年5月，這片區域經過重新規劃後就搖身一變，成了一個結合商業和保育的全新項目。重建後的中海大吉巷不僅引進了有特色的品牌，打造出「購物園區」，還保留了南海會館等歷史建築（南海會館正是康有為的故居，也是清朝「百日維新」的起點）。這一點很重要，文青們要消費，同時也要消費得有意義，買完東西還能跟人分享可持續發展的故事。

　　大吉巷最中心、最熱門的打卡點，就是那棟現代感十足、融合四合院風格的建築。周末時，遊客總是在木造屋簷和圓形「天井」前排隊拍照。商場營運一年，現在終於每家店都全數開張，也不用再排隊等打卡位了。這裏有大家熟悉的I.T、無印良品等，我則是特地來看Gramicci的專門店。Gramicci原本是美國專業攀岩短褲品牌，結果被日本人發揚光大，現在基本上已是日本設計，用相同設計和技術推出時裝。同店內還有我喜歡的山系高檔服裝And Wander，還看到Gramicci和And Wander聯名款、以及另一山系品牌Wild Things。我當然忍不住買了幾件回家，還有折扣（ps：國內名店有折扣通常不會貼出來，記得要問店長）。

　　店長之後還帶我們去了對面的單車專門店，裏面有個coffee bar，單車店和Gramicci同屬一個老闆。店舖主打Brompton摺疊單車，有最新的淺紫色款，價格3萬元人民幣以上。店裏還聚集了各種單車服飾品牌，我也買了一件日本設計的Ciclore T-shirt。總之，大吉巷的品牌真的太多，寫不完，大家有空親自來explore吧！

馮應謙

最Hit
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
影視圈
7小時前
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
影視圈
6小時前
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
社會
14小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
9小時前
星島申訴王 | 誤將店員推介壽司當「免費試食」 內地遊客拒埋單：憑甚麼收費？
申訴熱話
8小時前
多相｜佐敦文苑樓單位起火釀1死4傷 200住客疏散 大廈外牆搭有棚架
突發
3小時前
沙田瀝源邨潮式粉麵老店結業！1原因無奈易手 熟客嘆老闆對出品有要求：呢類店越來越少
沙田瀝源邨潮式粉麵老店結業！1原因無奈易手 熟客嘆老闆對出品有要求：呢類店越來越少
飲食
11小時前
連鎖酒樓阿拉斯加蟹6人餐半價！ 人均$133起歎4斤蟹/乳鴿/小菜/燉湯 全線分店5至6月供應
連鎖酒樓阿拉斯加蟹6人餐半價！ 人均$133起歎4斤蟹/乳鴿/小菜/燉湯 指定分店5至6月供應
飲食
8小時前
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
影視圈
13小時前
有片｜私家車逆線衝斑馬線 女傭兩幼童險被撞 46歲司機涉危駕被捕
00:11
有片｜私家車逆線衝斑馬線 女傭兩幼童險被撞 46歲司機涉危駕被捕
突發
7小時前
更多文章
馮應謙 - 韓國潮牌眼鏡推介 | 花樣男教授
　　首爾聖水洞是韓國潮牌眼鏡店的集中地。韓國潮牌眼鏡的興起其實都是近10年內的事情，以性價比高、款式多樣化而迅速成為國際潮流。加上有韓星效應，大家都會去追捧偶像戴過的眼鏡。最有名的，當然就是Blackpink Jennie佩戴過的Gentle Monster，從價錢來說也算頂級。款式比較前衛，我相信很多花美男也不太敢戴。 　　另一個被韓劇明星追捧的牌子是Carin，像韓劇《無法抗拒的他》的宋
2026-05-15 02:00 HKT
花樣男教授