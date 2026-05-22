李純恩 - 京都必食壽司 | 好好過日子

在京都散步漫遊，無非走走看看，吃吃喝喝，畢竟去過許多次，不急着趕去哪裏，跟滿街急衝衝的國際遊客相比，悠遊自在，玩得最是舒服。



這日到祇園吃晚飯，朋友一早訂下的餐廳，叫「鮨尚充」。餐廳外表十分樸實，走進去則別有洞天。地方不大，窗明几淨，壽司枱前只有九個座位，一晚做兩輪，朋友說訂位不容易。老闆兼大廚叫龜川純，純在日語中發Jun音，這便也成了他的英文名字，照着日本習慣我們就叫他Jun san。他個子不高，很精悍的樣子，聲音洪亮，剃光頭，額前綁一條彩帶，便成了一個很容易記住的形象。



店面乾淨利落，壽司枱兩頭放了兩個白色LV的手提行李箱當作一部分工作枱，不搶眼，低調奢華也是噱頭，與此相同，盛菜的盤子用的是法國名牌Lalique，我笑問他頭上綁帶出自哪裏，他說愛馬仕。



然後點了酒，他開始在板前做壽司，做的是廚師發辦，壽司菜餚盡由他安排，有生有熟，有冷有暖，出品精美，用料考究，光是一道海膽拌飯已令人念念不忘。一頓飯二十多道食物，每一樣都味道獨到，沒有重複，應該是近年來吃到的最精彩的一頓壽司。



Jun san在板前忙碌的時候，有個身材高挑笑容可掬的女子在他左右忙前忙後招呼客人，原來是他太太。夫婦兩人甚有默契，我們稱讚Jun太太賢慧，他馬上豎起大拇指說「史古矣（厲害）！」Jun太太便笑得更甜。她也細心，聽見我們私下祝朋友YoYo生日快樂，便悄悄跟老公說之，到了晚餐尾聲，Jun san特地用壽司卷砌出一個生日蛋糕來為YoYo祝壽，店裏其他食客大力鼓掌唱歌，大家一起合照，氣氛頓時高漲，歡樂之極。如此好餐廳，便成了下次到京都必食之處了。



李純恩