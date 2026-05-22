黃詩詩 - 第三屆「2026永利臻典 ——中國葡萄酒大賽」 | 詩詩酒樂園

早前去澳門出席「2026永利臻典——中國葡萄酒大賽」頒獎典禮，於永利皇宮舉行，今年已經是第三屆，有逾800款參賽葡萄酒，共有36項年度最佳獎項，而奪得今年「年度最佳中國葡萄酒」最高榮譽是來自河北的「紫晶莊園小芒森甜白酒2024年」，亦同時奪得「最佳華北葡萄酒」及「最佳甜葡萄酒」兩項大獎。我在大會設宴中試了這款冠軍酒，帶金黃色，香氣吸引，帶橙花、蜜糖、熱帶水果、芒果等味道，酸度高，活潑而平衡。另外亦想分享其他重點獎項，包括 「賀蘭紅乾紅 2019」（寧夏）：同時獲「最佳寧夏葡萄酒」、「最佳混合紅葡萄酒」、「最具性價比葡萄酒」及「最佳赤霞珠混合葡萄酒」四項殊榮；另「香格里拉聖域酒莊乾紅 2019」（雲南）：贏得「最佳紅葡萄酒」、「最佳赤霞珠」和「最佳西南高山葡萄酒」三大獎項。



適逢今年永利在澳門成立20周年，頒獎晚宴呈獻二十手饗宴以作慶祝，以中國得獎美酒配佳釀，我尤其喜歡永利澳門九鯤餐廳的脆蔥鮑魚配DEVO MV04 2022年香檳製法氣泡酒，氣泡酒的果香及礦物提升鮑魚的鮮甜味，二十手盛宴為頒獎典禮畫上完美的句號！



另外，永利皇宮亦安排了不同得獎中國葡萄酒配搭的盛宴，包括兩星米芝蓮的譚卉粵菜餐廳及請來上海Scilla地中海菜客席廚師主理的午宴，超級美味！譚師傅的龍蝦戈渣及當歸豉油雞真的是必食美饌。美酒配對方面，我特別喜歡牛油紫蘇焗龍蝦配迦南酒業詩百篇特選長相思2023年，優雅的Sauvignon Blanc提升了龍蝦的鮮味。另外Scilla的頂級魚子醬配鱈魚慕斯茶碗蒸又適合打卡又美味，我特別喜歡貝殼麵配海鮮湯、紫蝦及陳年花膠配首芳玫瑰香長相思橙酒 2024年，我是第一次吃花膠意粉，橙酒令海鮮湯的鮮味更濃郁，互相輝映。中國葡萄酒這幾年真的越做越好，有機會的話，你也試一試這些得獎葡萄酒吧！



葡萄酒及烈酒作家

酒評人及電視節目主持

黃詩詩