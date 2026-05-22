張諾 - 中環盛宴 | 任意行

中環新開的醉雍樓，落戶置地廣場新裝修的三樓，環境舒適，店裝修有品味，最重要的是由名廚張偉忠師傅掌舵，自然要立即一試。張師傅來自馬來西亞，喜歡創新鑽研菜式，在新加坡成名，他招牌菜辣椒蟹和黑椒蟹已是當地經典。



晚宴由四款前菜揭幕。櫻桃鵝肝外皮泛着寶石紅光，造型幾可亂真，入口卻是細膩如絲的鵝肝醬，果酸恰好中和了腴潤。魚子醬潮式粿肉將街頭滋味鍍上一層奢華。



接下來是火燄金桔陳皮黑叉燒。陳皮與金桔的幽香隨熱力滲入肉中，叉燒選用西班牙黑毛豬的五花部位，焦邊香脆，肉心軟嫩，淡淡的陳皮香餘韻悠長。



湯羹是體現工夫的順德拆魚肉花膠羹。用上日本長崎平鱸魚，肉質雪白細膩，師傅先熬出奶白濃魚湯，再仔細拆絲，連同花膠絲、勝瓜絲等慢煮。入口綿滑溫潤。



溏心富貴蝦佐喇沙忌廉汁讓人驚喜。碩大的瀨尿蝦煮至溏心狀態，肉質爽彈鮮甜，配上以東南亞喇沙為靈感的微辣忌廉汁，竟然出奇地合襯，椰香與辛香將蝦鮮提上了另一層次，香濃而不膩。體現了張師傅對醬汁的匠心。



菜蔬類的黑松露百花煎釀四寶蔬同樣出色。蝦膠打得彈牙，釀入羊肚菌、紅椒等，煎至金黃微脆後，拌入意大利黑松露醬快炒。一口咬下，外層輕脆，蝦膠鮮爽，黑松露的馥郁貫穿其中，不同蔬菜帶出爽、軟、脆等質感變化。



最後以甜美清爽的原個雪燕香芒椰子盅作結，為這頓盛宴畫上清雅的句號。原來醉雍樓還有不少招牌菜，48小時熟成煙燻片皮鴨 、砂朥越黑胡椒焗肉蟹、蘇格蘭蟶子皇等，有又再訪的藉口了。



張諾