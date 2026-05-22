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查小欣 - 買樓送米芝蓮晚宴？ | 查乜料

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查小欣
49分鐘前
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生活 專欄
內容

　　買樓送米芝蓮晚宴？不單止，還pair珍藏威士忌。

　　會德豐旗下港島南岸的Deep Water South銷情暢旺，為令已掃貨買家感受到樓盤主題的南法風情，有「樓神」稱號的黃光耀（左圖右）聯同米芝蓮星級大廚Hugo Li四手打造四道菜式晚宴，全部用威士忌入饌，配五款特別版威士忌，並由威士忌大師班導師Raymond 全程舌尖導賞，長知識了。

　　用餐的地方不在餐廳，在廣東道港威中心的Club Wheelock，地方以清雅南法佈置，有儀式感。頭盤：招牌威士忌煙燻乳鴿，看似簡單，過程複雜，乳鴿26—28日大，只取其鴿髀，去骨，用30年滷水先醃後炸，再用橡木桶的木煙燻，肉質軟稔入味，煙燻味濃，佐以由英國皇室成員加持的Ròyal Brackla 21年威士忌，回味。

　　當日5月20日，Chef Hugo特地用威士忌醃製的青森蘋果片配北海道帶子伴魚子醬（右圖），砌成心形，取名「我愛你」，應節，輕盈可口。

　　傳統馬賽魚湯，用四款本地魚：東星斑、大眼雞、鱸魚、紅衫魚加番紅花熬製，加入智利大青口和越南虎蝦，濃稠鮮甜，配蒜蓉蛋黃醬脆法包，一口熱湯、一口16年威士忌，暖胃，comforting。

　　主菜用威士忌醃三黃雞雞胸，烤焗後，由黃生親自刨上歐洲夏季黑松露，名貴惹味，雞胸出奇嫩滑，飲啖46%威士忌，美妙！

查小欣
 

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