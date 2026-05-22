鄧達智 - 一彎新月照輕容 | 智智樂GO

「輕容」：如瀑布流淌光芒的輕紗衣裳，一種古代矜貴的服飾。



今年推出「容月」糭子裏的一種味覺描述，外層是薄如蟬翼隱隱約約的糯米，飽滿豆沙的內容被這層似有還無的米衣擁抱，目的讓食客感受精挑細作良品豆沙的澎湃滿足⋯⋯



上述文字，源自容太吳卉裳對其研究長達12年，不斷推陳出新，終於從傳統糭子製法中獲得解放及提升得出名為「輕容」的「容月」系列糭子；筆者消化了文字爾後的了解。



容太輕手了，「輕容」除了薄如蟬翼的糯米及澎湃的豆沙，怎可少得將味道畫龍點睛的鹹蛋黃，以及適可而止的油脂潤滑與熏陶？



一起嘗過「輕容」一大群擲地有聲的食家們，被其形相、氣味、入口質感征服得完全投降；反應以前所未有吃糭經驗的驚艷中走出來，讚不絕口。



在下一貫死性；心底不禁盤算阿珍阿珠必須留一份，阿玉阿翠都不得遺漏！嘗過妙品，心下一頭栽進家人啊，好友啊⋯⋯豈能抹煞他們味蕾與口腹的嚐新經驗？



自首日初相識，容太予我印象發自伊人的衣裝儀容及落落大方的話音；如此麗人剛剛跟幾位大廚與極品食評家、如謝嫣薇，在會展中心與大眾研究對談美食議題？她跟飲食拉上關係？一頭極爽短髮聯想一代麗人Tina Chow，配合身上全白夏裳；更似Lancôme討論由內而外美的滲透題目。



之後得惠於「容月」非比尋常的月餅，再而各式極品年糕與臘味，旗下「大哥」、「姥姥」等餐廳⋯⋯還有大灣區至有型的Cafe「 Grace Coffee Roaster」；怎少得稍後定當介紹給大家，跟在下結下千載難逢卉棠的衣服製作與研究緣分。



「容月」的月餅慶祝中秋滿月。「輕容」的糭子為農曆五月初，一彎新月慶賀龍舟鑼鼓聲響喜慶中，增添一抹斯文。



鄧達智