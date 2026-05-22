KellyChu - 太古糖145歲 甜伴港人幾代 獨家齊集4款片糖順應養生潮流 | Executive日記

大家飲咖啡嗰陣，有冇留意杯旁嗰位最佳拍檔－－糖？其中香港最常見嘅絕對係太古糖，由街頭茶餐廳到酒店高級餐廳，見到紅白間條糖包就知係佢。唔講唔知，太古糖至今已有145年歷史，真係甜足幾代人。



Kelly近日走入太古歷史檔案中心，得悉今天車水馬龍嘅太古坊，前身正係1884年於鰂魚涌投產嘅太古煉糖廠。喺呢度，除咗了解到煉糖廠嘅歷史，仲可以見到太古糖嘅產品變化，由1880年代早期裝糖嘅布袋，一路到20世紀嘅環保盒包裝，反映社會進步和消費習慣嘅改變。



時代唔同咗，養生、少糖亦都成為趨勢。太古糖順應潮流，推出中式糖、天然代糖等多元產品；片糖系列就有金黃片糖、甘香蔗片糖、金裝蜂蜜片糖同香棗片糖，得太古糖業先至齊晒4款，照顧晒任何煮食需要。



「一點糖，繼續衝。」太古糖業總經理姜凱恩道出145周年主題：生活再忙再攰，一點微甜足以令人放慢腳步、叉番電。口號令人共鳴。而為慶祝145周年，太古糖將於本月23及28日舉辦慶祝活動，到時去現場打卡仲有禮物拎添！



KellyChu



太古糖產品一直隨時代改變。