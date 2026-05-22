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KellyChu - Sing Tao Connect緊扣時代脈搏 確立「星島環球」全新定位 | Executive日記

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KellyChu
48分鐘前
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生活 專欄
內容

隨着媒體生態演變，星島迎來重大里程碑，並正式將全新戰略定位確立為「星島環球」（Sing Tao Global）。星島昨日在中環 HKGTA Town Club 隆重舉行「Sing Tao Connect | Stay Connected to the Pulse of 2026」午宴，匯聚各界商業領袖。大會展示了集團以新媒體轉型為核心驅動引擎、引領業務邁向高質量發展的全新布局。

　　活動由星島環球副行政總裁林善喬揭開序幕，她強調星島將緊抓香港升級為「超級增值人」的契機，以2026年為新起點，致力成為連繫世界的超級引擎。午宴透過三語編輯對話展現創新活力，其中星島環球網大灣區總編輯卜堅以普通話分享星島在大灣區實行「移動優先」策略，精準服務跨境精英；《星島日報》總編輯湯錦標及新媒體副總編輯鍾耀恆則以廣東話剖析金融變局，介紹財經IP《百萬倉》；而《The Standard》總編輯陳可兒則以英語探討人性化國際敘事與外國總領事館網絡的新方向。

　　另外更有星島環球廣告及業務發展部代表，探討了網羅 Gen Z 的「Tiger Circle」社群及《未來領袖系列》等專屬 IP平台與活動，助力品牌觸達新世代菁英。

  展望未來，星島環球將繼續立足香港，發揮在中國內地、北美及歐洲等地的在地布局與國際網絡優勢，向全球說出國家與香港的故事，並與社會各界攜手共創未來。

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