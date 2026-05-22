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郭志仁 - 麻將館：女高層的減壓出口 | 九宮格

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郭志仁
49分鐘前
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生活 專欄
內容

　　毋須統計，曾踏足過麻將館的人一定屬少數，所以不少人或仍抱持刻板印象，認為麻將館環境烏煙瘴氣，多為年長人士或家庭主婦消遣之地。但現實早已改變，一間於商業區的麻將館，吸引了不少白領光顧，其中更不乏企業高層人士。

　　朋友C小姐，外資公司女高層，四十出頭，保養得宜，性格爽朗甚得人緣。她平日酷愛打台灣牌，曾有朋友邀約打牌，卻不懂台灣牌番數計算，她當場婉拒並直言：「打台灣牌唔識計番，即係唔識打台灣牌。」

　　一年前，朋友介紹下，C小姐首次踏入商業區一間麻將館，打開她另一個世界。麻將館內，毋須應酬寒暄，可以在陌生人面前展現最真實的一面。朋友曾提醒她，偶爾會在媒體訪問出現，不擔心被認出？C小姐回應：「驚咩？又唔係做犯法嘢!」盡顯從容自信。

　　現時，C小姐主要流連於商業區內兩三間熟悉的麻將館。每當工作稍有空檔，便會前往消遣一至兩小時。對她而言，打牌是最直接而有效的減壓方式。工作繁忙，經常開會至深夜，可惜麻將館晚上11:59分就要關門，她抱怨不能全天候做「運動」。

　　若你也是麻將館的常客，尤其經常出入商業區，不妨留意是否曾見過這樣一位氣質出眾的女高層。然而，即使有所察覺，也請勿上前打擾。畢竟，麻將館是C小姐難得可以卸下身份，自在放鬆的地方。

　　「為了要搏世界讚美便苦惱，害怕永遠也做不到，忘掉了偶爾懶理世界，或會更好。」古巨基－－《花灑》

郭志仁

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