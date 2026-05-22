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林靖風 - 在一片天空下 | 優雅以後

優雅以後
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林靖風
52分鐘前
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生活 專欄
內容

　　從工廠到回家的過程中，工人拖拽着身上的玻璃纖維，走在十字路口的街頭。他看見販賣小卷米粉的攤檔，就在途中停下來進食。他在滾燙的碗前搔着滿布抓痕的手，讓白色的纖維混進米粉之中。玻璃在工人的肚子裏無法被消化，沿着體內的血管蠕動。

　　工人在地上的兩道白線之間行走，在宛如玻璃般透明的雨絲中，回到沒有任何私隱的家。他無法脫下自己的工作服，本來還以為可以在柔軟的床墊上休息；然而當他把棉被蓋在身上時，卻仍然感到痕癢。帶有黃斑的棉襖，被疲憊乏力的工人染成嫣紅的纖維。

　　爍樂畫廊帶來了陳慧嶠於香港的首次個展「在一片天空下」，集結藝術家自1997年以來的創作，從早期作品《無形玩伴》到2018年的大型裝置《床外的藍天》。展覽以針線、棉花、乒乓球及LED等媒介出發，並由辛波絲卡的詩句「在一顆小星星底下」引申，探問人類在將天空化為戰場之後，應該以怎樣的視角仰望天空。

　　在經過主要以乒乓球及單色畫布為媒介的作品系列「當球體融入牆上的色彩時……」後，觀賞者走進由微醺燈光縈繞、滿布編織的鐵架床所構成的大型裝置《床外的藍天》，再從那些以棉花框進玻璃箱的作品之中，開始幻想一個在工廠處理玻璃纖維的工人的故事。

林靖風

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