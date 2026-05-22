Cally - 翩躚喚醒永恆夢境 香港芭蕾舞團《睡美人》全新製作5月開演 | 商界講呢啲

百年經典童話，跨越時光依舊溫柔璀璨。香港芭蕾舞團（港芭）2025/26舞季壓軸鉅獻、由中國民生銀行香港分行榮譽呈獻的全新製作芭蕾舞劇《睡美人》，將於5月29日至6月7日登上香港文化中心大劇院，奉上世界級芭蕾黃金陣容，以翩躚足尖與瑰麗舞姿，喚醒沉睡的溫柔夢境。

全新版本的《睡美人》，將由知名舞蹈家及編舞家馬拉科夫（Vladimir Malakhov）傾力重塑。繼2023年為港芭打造大獲好評的《舞姬》後，曾任柏林國家芭蕾舞團藝術總監、美國芭蕾舞劇院首席、連續十年獲日本《舞蹈雜誌》譽為全球最佳男舞者的藝術大師馬拉科夫再度來港，以佩蒂巴版本為基礎，演繹公主遭惡毒仙子施咒、丁香仙子庇佑、真愛之吻破除魔咒的永恒故事。馬拉科夫表示：「《睡美人》是一部充滿情感與優雅的芭蕾作品，是一切美的總結：柴可夫斯基的音樂、最精湛的敘事藝術，以及希望與渴望的交響。」他將憑深厚古典造詣及豐富創作經驗，為經典童話注入全新氣質，更將於部分場次化身惡仙登場。



國際級芭蕾舞者 演繹真愛經典



與此同時，演出將邀請國際級頂尖舞者成為客席首席舞蹈員，為童話錦上添花。澳洲芭蕾舞團首席舞者戴維．拉莫斯（Davi Ramos）將深情演繹英俊的迪塞爾王子（5月29日晚上及5月31日下午場次），而愛麗娜公主則分別由荷蘭國家芭蕾舞團首席舞蹈員瑪雅．瑪卡緹莉（Maia Makhateli，5月30日晚上及5月31日晚上場次），港芭前舞者、現任加拿大國家芭蕾舞團首席羅樂萱（6月4日晚上及6月6日晚上場次）以及莫斯科大劇院芭蕾舞團首席舞者伊莉莎維塔．科科列娃（Elizaveta Kokoreva，6月7日下午場次）飾演。



特設主題展覽及見面會 解鎖創作理念



經典新生，少不了極致的匠心搭配。曾攜手馬拉科夫打造《舞姬》的西班牙設計師祖迪．洛（Jordi Roig）再次操刀瑰麗佈景與服裝，將華麗盛大的婚禮場面驚艷重現。香港管弦樂團將在指揮賴瑪（Robert Reimer）執掌下現場演奏柴可夫斯基雋永悠揚的樂章，配合舞步構建沉浸浪漫盛宴。



舞台之外，浪漫持續瀰漫。由即日至5月25日，港芭特設《睡美人》主題展覽，展出劇目過去幾個世紀、從文本故事演變至舞台演出的發展歷程。現場更設有精心佈置的攝影區，邀觀眾邂逅童話夢境，更有機會嬴取由金美夢送出的床褥。5月25日下午3時至5時，馬拉科夫與一眾客席舞者將齊集香港麗思卡爾頓酒店的Ozone頂樓酒吧「喚醒童夢：《睡美人》下午茶見面會」與芭蕾舞愛好者交流，詳情可留意港芭社交媒體（Facebook或Instagram，帳號：hongkongballet）。

香港芭蕾舞團



中國民生銀行香港分行榮譽呈獻《睡美人》

日期及時間：



5月29*、30*、31*日，6月4*、5*、6*日晚上7:30；



5月30^、31*日，6月6^、7*日下午2:30

地點：香港文化中心大劇院

門票價錢：



*$1,200（限量貴賓票）、$760、$560、$400、$260



^$1,000（限量貴賓票）、$680、$480、$320、$180

門票現於城市售票網有售



節目詳情︰



曾任柏林國家芭蕾舞團藝術總監的藝術大師馬拉科夫，將以佩蒂巴版本為基礎，重塑《睡美人》公主遭惡毒仙子施咒、丁香仙子庇佑、真愛之吻破除魔咒的永恒故事。（攝影：Conrad Dy-Liacco。相片由香港芭蕾舞團提供。）