楊立門 - 國宴珍饈 | 慢活時代

美國總統率團來華，大國外交之外也有新聞花絮，最令我等吃貨有興趣的莫過於國宴的菜單了。看流傳出來的菜單，確是很有看頭，但第一部分「冷盤」卻沒有列出明細，令人稍覺失望，因為中式的冷菜也可以十分精彩。主菜部分有五道，看不見菜品的真身，唯有猜度它們的做法了。「金湯龍蝦」相信是蒸熟的原條龍蝦尾，切件泡在南瓜蓉做的湯中。「香酥牛肉」似乎是油炸的，在中菜中是較冷門的做法（日菜中有一種吉列炸牛排，非我所好），我猜想是牛肉用薄薄一層粉炸過，再淋上微酸的醬汁。



「香芥汁三文魚」是西式做法，魚身不可煎過八成熟，而醬汁估計是用法式芥末加些白酒或香檳來煮的。菜單中唯一一道蔬菜「豆湯鮮蔬」頗惹人遐想，因為不知是中是西，又沒有明言是甚麼豆、甚麼菜。如由我來做，我會參考淮揚菜的豆瓣莧菜，把嫩豆瓣（我們叫蠶豆的）磨成蓉，加上湯做成濃湯來煨製莧菜。「北京填鴨」就不用多談了。



主食和甜點部分也不錯，「冰花水煎包」是煎包子或餃子時灑上點加了麵粉的水，煎乾後底部便會形成一層網狀的結晶，讓本來是軟身的包子有酥脆口感。「海螺酥」香港人來說較為陌生，根據網上資料是一種豆沙餡的海螺形酥餅；而「提拉米蘇」（意式芝士蛋糕）和冰淇淋是徹頭徹尾的西式甜品了。



菜單雖然精彩，但用來招呼特朗普恐怕有點糟蹋了，因為他最喜愛的食物，是漢堡包和熱狗。



前資深公務員

現任時事評論員

音樂人

楊立門