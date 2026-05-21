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潘雄威 - 幼童應多久 檢查一次牙齒？ | 乳齒童時

乳齒童時
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潘雄威
21分鐘前
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生活 專欄
內容

　　我常常聽到家長說：「這隻只是乳齒，不需要修補了，反正都會掉下來的！」雖然乳齒是暫時的，但它們的影響卻是永久的。3至5歲的學前兒童愛吃零食，無節制，缺乏自理能力，因此乳齒所受的衝擊十分之大，蛀牙會在很短時間出現。

　　有些成年人認為未必有需要每半年就檢查牙齒一次，但對學前兒童來說，這預防措施十分重要。兒童的口腔發育速度非常快，乳齒琺瑯質較薄，蛀蝕速度遠快於恆齒，一個微小而不顯眼的蛀點，幾個月就可能會蔓延至牙髓而做成牙痛。

　　按衞生署最近的調查顯示，香港5歲的小朋友八成從未看過牙醫，但一半已經有蛀牙。若飲食及口腔健康習慣不變，曾經蛀牙的小朋友，再有蛀牙的機會相比未曾蛀牙的小朋友高，所以一律半年檢查一次牙齒未必最合適。

　　見牙醫要補牙，對這年紀的幼童來說或許是可怕的。最理想的是開心睇牙，快樂離開，只需要刷牙去漬，同牙齒無痛「洗白白」！

　　不要等到孩子牙痛才看牙醫，越早開始牙科檢查越好，有牙就可以檢查。美國兒童齒科學會建議小朋友1歲或出第一隻牙之後半年內就開始牙科檢查，找一個願意花時間教父母和孩子如何保護及清潔牙齒的牙科醫生，從小開始養成良好的口腔衞生習慣，按牙齒狀況度身預約下一次檢查，在忙碌的生活節奏中為這件重要而不緊急的事預留時間！

潘雄威

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