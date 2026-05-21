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張諾 - 到深圳看《Matilda》音樂劇 | 任意行

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張諾
20分鐘前
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生活 專欄
內容

　　還記得第一次翻開Roald Dahl的《Matilda》，立即就被那個在書堆中尋找慰藉、用智慧對抗不公的小女孩深深吸引。從此，每逢這個故事被改編成電影，我必定第一時間買票入戲院。本以為自己對這個故事已瞭如指掌，沒想到上周在深圳初次邂逅它的音樂劇版本，那份震撼與感動，仿似不變。

　　音樂劇的魅力，在於它將作者筆下尖銳的幽默與堅強意志的力量，以一種更立體的方式重現。當飾演Matilda的小演員用稚嫩卻充滿力量的聲線唱出《Naughty》，歌詞「Sometimes you have to be a little bit naughty」出現時，是對所有不公義的宣戰。舞台上，巨大的字母積木與傾斜的書架，從兒童視角出發構建出一個既奇幻又帶點壓迫感的世界。

　　最令人難忘的，莫過於鞦韆盪起的瞬間，孩子們的歌聲與笑聲彷彿劃破了劇院的界限，那一刻，現場無論是小孩還是大人，都被這股渴望長大、渴望自由的情感深深擊中。

　　原著中Matilda的遭遇，是許多人在成長中都曾體會的孤獨－－那種被誤解、被輕視的時刻。但這齣音樂劇沒有把它變成沉重的控訴，而是以一貫的英式黑色幽默，讓人們在笑聲中釋然，在歌聲中找到共鳴。看著那個插腰的小女孩勇敢地對抗暴戾的校長Trunchbull，台下觀眾感受到，即使長大了，「挺身反抗」依然是人生的重要課題。

　　這部倫敦西區原版音樂劇，正在深圳濱海藝術中心歌劇廳上演至6月21日，場館距離深圳灣口岸不過幾十分鐘車程，十分方便香港觀眾。

張諾

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