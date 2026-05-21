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醫聊FUN享 - 「無痛癌症」步入晚期死亡率高 組合療法治晚期膀胱癌助延壽命 | 醫聊FUN享

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生活 專欄
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不少人在身體出現異常狀況時，會以有否出現痛楚去決定是否求醫，此想法往往是延誤求醫的原因。部分癌症初期並不會造成劇烈痛楚，如「無痛癌症」膀胱癌的早期症狀為尿頻或排尿異常等，不少人因此而忽視。惟一旦病情發展至晚期，患者將無法接受根治性治療，而5年存活率或下降至僅餘約9%。臨床腫瘤科專科廖文傑醫生提醒，若血尿或排尿異常持續出現，便應及早求醫檢查，以免錯失治療時機。

患者進行化療需健康條件達標

　　化療多年來一直是晚期膀胱癌的常用治療之一，目標在於控制病情，廖醫生指出：「進行化療需視乎患者的健康狀況及腎功能等是否達標，未必適合全部患者。」部分患者因健康條件而無法進行化療，另外，雖然部分副作用可透過藥物紓緩，但亦有些患者因難以承受副作用而需中斷療程。即使完成化療，仍可能出現病情惡化或復發，數據顯示超過一半患者即使接受了化療，仍無法存活超過18個月。

組合療法成效顯著 國際指引已為首選一線治療

　　隨着醫學持續進步，晚期膀胱癌的治療策略出現重要轉變。研究證實，組合療法的治療成效較傳統化療有顯著改善，不論在存活期或腫瘤控制方面均表現較優越。因此，多個國際治療指引已更新建議，將組合療法列為晚期膀胱癌的一線治療方案，以取代過往以化療為主的治療模式。

　　現時的一線組合療法由抗體藥物複合體（ADC）配合免疫治療（IO）組成，並以靜脈注射方式進行。ADC可將藥物精準輸送至癌細胞，直接發揮殺滅作用；免疫治療則能增強免疫系統辨認及攻擊癌細胞的能力。兩種療法機制互相配合，可提升整體治療效果，較傳統化療更具針對性。

　　療程一般以21天為一個週期，患者通常於第1天及第8天接受注射。如病情受控且耐受情況理想，治療可持續進行。研究顯示，療程時間的中位數約為7至9個月，實際療程長短則因個別患者病情而異。

　　臨床研究結果顯示，組合療法可將死亡風險降低達53%，與化療相比，組合療法延長患者的存活期接近兩倍，存活期中位數由16.1個月升至 31.5個月。約三分之二患者的腫瘤出現縮小甚至有機會消失；而在對治療有反應的患者之中，接近一半可維持病情穩定達2年或以上，顯示其長遠療效優於化療。

　　在副作用方面，部分患者於治療初期可能出現皮膚乾燥或痕癢等情況，一般可透過使用潤膚霜得到有效紓緩，整體耐受性良好。

　　廖醫生分享一名55歲女士個案，她於2024年確診膀胱癌並接受手術切除，其後發現淋巴核轉移，並接受組合療法控制病情。治療約半年後再作檢查，顯示淋巴核病灶消失；至今約治療一年半後，患者不再受痛楚困擾，並可繼續處理家務及工作。

　　若患者對治療成份有過敏反應、本身有免疫系統毛病，或糖尿病控制不理想，有機會不適合組合療法。廖醫生提醒：「最終採用哪種方案及療程長短，仍需由醫生按病情及整體狀況制訂。患者謹記向醫生了解合適自己的治療方案，再作出決定。」

有症狀及早檢查治療助控病

　　吸煙者、年過55歲、長期接觸工業化學品、患有慢性膀胱炎、過往曾接受癌症治療，或有相關家族病史的人士，均屬高危一族。如出現症狀，應及早進行檢查。

　　即使病情已步入晚期，合適治療仍有助控制病情，並維持生活質素。患者應與主診醫生充分溝通，了解治療方案利弊與跟進安排，並在治療期間定期監察身體狀況，以便適時調整。而由於膀胱癌復發率高，早期患者康復後，如再次出現症狀，應及早求醫。


以上資訊由廖文傑醫生提供     
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