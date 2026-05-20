小董 - 中國茶的養生 | 輕鬆養生

茶，是流傳千年的養生佳品。不同品類的茶葉生長環境、發酵工藝各不相同，藥性與養生功效也各有側重。日常按需飲茶，既能解渴解膩，也能調理身體、舒緩身心，是最簡單的日常養生方式。小董家有茶櫃，存不同茶葉品種十多款，都是具功能性又好飲的茶葉，還藏了紫砂、純銀、墨玉、白玉茶壺等讓自己在泡茶時不忘玩物，身心俱益。



綠茶屬於不發酵茶，性寒清爽，保留了茶葉最多的天然營養。其富含茶多酚、維生素，抗氧化能力極強，能夠清除體內自由基，延緩身體老化。同時綠茶可以清熱降火、解膩消食，緩解燥熱上火、口乾舌燥等問題，適合經常熬夜、愛吃油膩的人群日常飲用。



紅茶為全發酵茶，茶性溫和暖胃，是秋冬養生的優選。經過發酵後，茶葉中的刺激性物質轉化為溫和養分，能夠溫潤腸胃、促進血液循環、驅散體內寒氣。長期適量飲用紅茶，可改善手腳冰涼、脾胃虛寒的狀況，老少皆宜，空腹飲用也不易刺激腸胃。



烏龍茶屬於半發酵茶，介於紅綠之間，茶性平和，主打消食減脂。它能夠有效分解食物中的油脂，加快身體代謝，緩解積食腹脹，非常適合飯後飲用。久坐辦公、體態偏胖、飲食重油重鹽的人常喝烏龍茶，可輔助調理體態、輕盈身體。



普洱熟茶經過渥堆發酵，茶性溫潤醇厚，養胃效果出眾。它可以修復腸胃黏膜，調理脾胃功能，改善消化不良、胃寒反酸等問題。同時普洱茶能軟化血管、輔助調節血脂，適合中老年人以及長期應酬、飲食不規律的人群。



清茶一盞，藏盡養生智慧。飲茶貴在適度、貴在堅持，根據自身體質選擇適配的茶飲，摒棄暴飲濃茶的習慣，便能在悠悠茶香中，調養身心、守護健康，收穫長久的安穩體魄。小董準備舉辦一次小型的茶會，跟大家談談養生和茶的關係，詳情請留意臉書「小董養生湯料站」。



學貫中西的大愛中醫師博士

小董