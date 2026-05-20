Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董 - 中國茶的養生 | 輕鬆養生

輕鬆養生
輕鬆養生
小董
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　茶，是流傳千年的養生佳品。不同品類的茶葉生長環境、發酵工藝各不相同，藥性與養生功效也各有側重。日常按需飲茶，既能解渴解膩，也能調理身體、舒緩身心，是最簡單的日常養生方式。小董家有茶櫃，存不同茶葉品種十多款，都是具功能性又好飲的茶葉，還藏了紫砂、純銀、墨玉、白玉茶壺等讓自己在泡茶時不忘玩物，身心俱益。

　　綠茶屬於不發酵茶，性寒清爽，保留了茶葉最多的天然營養。其富含茶多酚、維生素，抗氧化能力極強，能夠清除體內自由基，延緩身體老化。同時綠茶可以清熱降火、解膩消食，緩解燥熱上火、口乾舌燥等問題，適合經常熬夜、愛吃油膩的人群日常飲用。

　　紅茶為全發酵茶，茶性溫和暖胃，是秋冬養生的優選。經過發酵後，茶葉中的刺激性物質轉化為溫和養分，能夠溫潤腸胃、促進血液循環、驅散體內寒氣。長期適量飲用紅茶，可改善手腳冰涼、脾胃虛寒的狀況，老少皆宜，空腹飲用也不易刺激腸胃。

　　烏龍茶屬於半發酵茶，介於紅綠之間，茶性平和，主打消食減脂。它能夠有效分解食物中的油脂，加快身體代謝，緩解積食腹脹，非常適合飯後飲用。久坐辦公、體態偏胖、飲食重油重鹽的人常喝烏龍茶，可輔助調理體態、輕盈身體。

　　普洱熟茶經過渥堆發酵，茶性溫潤醇厚，養胃效果出眾。它可以修復腸胃黏膜，調理脾胃功能，改善消化不良、胃寒反酸等問題。同時普洱茶能軟化血管、輔助調節血脂，適合中老年人以及長期應酬、飲食不規律的人群。

　　清茶一盞，藏盡養生智慧。飲茶貴在適度、貴在堅持，根據自身體質選擇適配的茶飲，摒棄暴飲濃茶的習慣，便能在悠悠茶香中，調養身心、守護健康，收穫長久的安穩體魄。小董準備舉辦一次小型的茶會，跟大家談談養生和茶的關係，詳情請留意臉書「小董養生湯料站」。

學貫中西的大愛中醫師博士
小董

 
 
最Hit
曼谷一間酒吧外國遊客座無虛席。 美聯社
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
即時國際
10小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
9小時前
有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險｜Juicy叮
有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
楊思琦遭全劇欺凌？《翻叮一族》商天娥、陳鍵鋒等成嫌疑人 伍詠薇見證大叫大喊：一圍人蝦佢
楊思琦遭全劇欺凌？《翻叮一族》商天娥、陳鍵鋒等成嫌疑人 伍詠薇見證大叫大喊：一圍人蝦佢
影視圈
12小時前
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
旅遊
11小時前
六合彩︱頭獎3900萬攪珠結果出爐 即睇幸福兒係咪你！
社會
7小時前
港姐冠軍黃嘉雯懶理走光最緊要靚  吊帶緊身背心奇峰凸出  富貴馬主住紅磡半億豪宅
港姐冠軍黃嘉雯懶理走光最緊要靚  吊帶緊身背心奇峰凸出  富貴馬主住紅磡半億豪宅
影視圈
7小時前
Singh勝獅啤酒接班人Hiso Pi遭親弟Hiso Psi指控性侵12年，被集團解除職務。
Singha家族醜聞｜接班人遭親弟指控性侵12年 母集團宣布踢出公司
即時國際
5小時前
阿Sa蔡卓妍結婚未足月突瘋傳離婚 被指「含淚控訴」老公？ 經理人霍汶希代回應：去咗度蜜月
00:59
阿Sa蔡卓妍結婚未足月突瘋傳離婚 被指「含淚控訴」老公？ 經理人霍汶希代回應：去咗度蜜月
影視圈
14小時前
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即時娛樂
19小時前
更多文章
小董 - 現代養生保健學 | 輕鬆養生
　　小董每天都聽到一些關於養生保健學的謬論，已經近乎傷害中醫體系的情況了，有見及此我決定把正確的養生保健跟大家講解。免得將來人口老化之餘，疾病與病痛成為了附屬品。 　　現代養生保健學是一門融合現代醫學、傳統養生智慧、營養學、心理學、公共衛生學等多學科理論的綜合性應用學科，它跳出了傳統養生「單純調養」的局限，也區別於臨床醫學「治病為主」的核心，以主動健康、預防為先、身心同養、全周期呵護為核心，
2026-05-13 02:00 HKT
輕鬆養生