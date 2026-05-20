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張諾 - 精緻軟餐 | 任意行

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張諾
3小時前
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生活 專欄
內容

　　桌上一籠蝦餃，澄皮剔透，摺紋細密，樣子飽滿得恰到好處。我用餐匙送少少入口中，筍粒的清鮮、蝦肉的甜香在舌尖層層散開。如果不是事先知道，我絕不會相信這是等級4的糊狀軟餐。

　　這是美心新推出的「原味軟餐」。所謂等級4，在國際吞嚥障礙飲食標準中，指的是食物已研磨成均勻糊狀，專為吞嚥困難的長者或病人而設。傳統軟餐往往把食物打成面目模糊的泥團，營養或許足夠，卻失去了進食最基本的樂趣：形狀、顏色、香氣，還有那一份「我在吃飯」的儀式感。

　　而眼前的蝦餃，幾乎完全打破了這種刻板印象。美心團隊用了將近一年時間研發，把新鮮蝦肉、豬肉、筍絲等食材細細研磨，再以食物模具重塑出蝦餃的半月形狀與十三道摺痕，連澄皮的口感也設法還原，做到入口即溶，卻不覺糊爛。蒸熱之後，竹籠飄出的香氣，與普通蝦餃並無二致。

　　我看着同桌的長輩慢慢咀嚼，臉上是許久未見的滿足。她從前最愛飲茶，患病後連吞嚥都變得吃力，蝦餃燒賣早已成了回憶。此刻她小心地再夾起一顆，微笑着說：「真係蝦餃嚟㗎喎。」軟餐復原的不止是食物的形態，更是一份被疾病奪去的尊嚴與快樂。

　　軟餐系列還包括梅菜扣肉飯、蜜汁叉燒飯等十多款家常菜式，全部採用急凍包裝，只需隔水蒸熱便可享用。對於照顧者來說，這意味着毋須再花長時間自製糊餐，也能讓家人重拾「同枱食飯」的溫暖。

張諾

 
 
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2026-05-15 02:00 HKT
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