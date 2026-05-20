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李純恩 - 重溫京都美味 | 好好過日子

好好過日子
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李純恩
3小時前
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生活 專欄
內容

　　到京都之前，先托朋友訂好了「TAKAYAMA」餐廳的座位，這家餐廳只有十二個座位，不訂位很難吃到。

　　三年前到京都幫襯了這家餐廳，一吃難忘，回到香港之後介紹給許多去京都旅行的朋友，個個吃完都稱讚。

　　餐廳大廚高山先生曾在意大利做了許多年廚師，回到京都開了這家餐，做日意混合的創意菜，第一年就拿了米芝蓮一星。

　　高山先生見了我很開心，問我有幾年沒來了，我說三年，他慨歎時間過得快，我說他樣子沒怎麼變，他摸着肚子說胖了胖了。

　　「TAKAYAMA」做的是廚師發辦，菜單藏在第一道菜中，那是一塊麻將牌似的白朱古力，面上有一個二維碼，掃二維碼就可以在IG上找到菜單。掃完菜單一口將白朱古力吃進嘴裏，咬開裏面是一口鮮湯，這就是他們的第一道菜，先聲奪人。然後冷菜熱菜一道道上，加上甜品，一共有二十多道，每一道都是創意和味道的完美結合，又精緻又好吃，都像美味的藝術品，大廚做菜時的手勢動靜，也像個藝術家。但數量實在多，吃到中段就開始叫高山先生每道菜減份量，他一聽就滿意地笑了。

　　吃完一頓二十多道菜的大餐，真是要扶牆而出。臨走的時候想起三年前跟高山先生在他們招牌下拍過一張愉快的合照，便照着上次的姿勢又拍一張留念。這晚天清氣朗，出了餐廳安步當車，穿過祇園，慢慢走了半小時回到柏悅酒店，才稍稍消了一點食。

李純恩

 
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2026-05-18 02:00 HKT
好好過日子