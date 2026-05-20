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KellyChu - 《英文虎報》全面策略革新 解鎖英文媒體新體驗 | Executive日記

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KellyChu
3小時前
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生活 專欄
內容

香港具代表性的英文媒體品牌《英文虎報》（The Standard）迎來重大里程碑，旗下印刷報章、手機應用程式及官方網站已完成全面的策略性升級。今次革新不僅換上全新的品牌標誌與視覺形象，更全面優化了內容架構，以全新的面貌，全面連繫讀者。

堅守核心價值：以人為本，刻劃真實香港

　　今次品牌轉型的核心，在於跳出傳統新聞循環框架，轉而深耕「以人為本」的真實故事。透過細膩記錄香港人在各大社區的日常生活，《英文虎報》致力以具備深度、力量與溫度的筆觸，述說最真實的香港故事。全新品牌形象承載着我們的堅定承諾－－無論在數碼世界還是實體印刷上，都將全力捕捉這座城市最真實的脈搏。

全新體驗：升級版App正式上線

　　全新登場的《The Standard》手機應用程式為讀者帶來極致流暢的全方位體驗，是與這座城市最具深度敘事保持緊密連繫的必備工具。全新升級版應用程式現已正式上線，誠邀你與我們攜手啟航，共同參與的全新旅程。

立即下載/更新App：

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

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