Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜 - 南湖賓館美景佳餚 | 紅棉樹下

紅棉樹下
紅棉樹下
林靜
6小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　嘉興南湖，與杭州西湖、紹興東湖並稱「浙江三大名湖」。上月到該市參觀集團新項目御璟灣，期間到國賓級水準的南湖賓館「亦方壺」就餐，品味創新浙菜，一覽南湖美景。

　　當天湖面籠罩朦朧煙雨，淡色的風景，恰好為各色美食作伴。餐前美食包括指橙櫻花海蜇、話梅芭樂果、辣酒汁浸花螺等不同菜式。夾起一塊精緻的糟蛋鵝肝塔塔，質感如絲綢般順滑，鵝肝瞬間在舌尖溫柔化開，迷人豐腴的脂香被以簡約而巧妙的方式完美釋放，回味悠長。

　　主菜有魚子醬芙蓉小青龍、醋汁豚肉蒸松葉蟹等水產風味，亦有小蔥醬汁湖水蝦、果香脆皮雪花牛、避風塘椒鹽水潺等滋味菜式。作為飯後點心的醬鴨燒餅配錦鯉酸奶更是點睛之筆，燒餅外表樸素但口味豐富，酸奶造型精緻，如同入口即化的綿密布丁。

　　餐桌中央是一方微縮湖景，當中的木質畫舫尤為醒目，原來是講述幾十年前的歷史故事。1921年，中國共產黨第一次全國代表大會在上海秘密召開，中途因遭到法租界巡捕襲擾搜查而被迫停會，秘密轉移到南湖的一條小船上舉行，亦在此宣告中國共產黨誕生。

林靜

最Hit
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
生活百科
10小時前
牛頭角車禍｜31歲斷右腳女子留醫5日 惜搶救無效不治 增至兩死
牛頭角車禍｜31歲斷右腳女子留醫5日 惜搶救無效不治 增至兩死
突發
9小時前
袁嘉敏挑戰性感極限 細碼吊帶衫只包裹一半豐滿上圍 透明薄紗上衣差1cm陷走光邊緣
袁嘉敏挑戰性感極限 細碼吊帶衫只包裹一半豐滿上圍 透明薄紗上衣差1cm陷走光邊緣
影視圈
17小時前
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
2026-05-18 08:00 HKT
九龍新界多區突現電力驟降 消防接38宗困𨋢報告。
九龍新界多區突現電力驟降 消防接逾40宗困𨋢報告 中電：短暫電壓驟降
突發
8小時前
《愛回家》將大結局李泳豪面臨「失業」危機？肩負養家重擔救鼎爺財政 公開最新吸金大計
《愛回家》將大結局李泳豪面臨「失業」危機？肩負養家重擔救鼎爺財政 公開最新吸金大計
影視圈
14小時前
美聯社
伊朗局勢｜伊方向美提交停火草案 特朗普：不滿意但暫緩軍事打擊行動
即時國際
5小時前
謝婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG洩頂級富豪會所會員身份 豪繳XX萬入會與鍾嘉欣同好
謝婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG洩頂級富豪會所會員身份 豪繳XX萬入會與鍾嘉欣同好
影視圈
13小時前
離巢港姐冠軍謝嘉怡返蘇格蘭生活 歎一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家鄉休養
離巢港姐冠軍謝嘉怡返蘇格蘭生活 歎一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家鄉休養
影視圈
11小時前
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
即時中國
2026-05-18 07:00 HKT
更多文章
夢露大廈。
林靜 - 城市屬於誰？ | 紅棉樹下
　　當代中國的城市天際線，彷彿一場由資本與權力共演的狂歡。鋼筋與玻璃構成的摩天大廈如雨後春筍，以驚人的速度佔領着舊有的街巷與人們的記憶。在這股洪流之中，建築師馬岩松卻發出了不一樣的聲音。他所著的《二十城記》，並非一本枯燥的建築理論著述，而是一趟以二十座城市之旅的反思。全書最核心的追問，未來的城市，究竟應該屬於誰？ 　　馬岩松的筆觸帶有一種罕見的清醒。他將城市劃分為三個時代：過去屬於神，今日屬
2026-05-18 02:00 HKT
紅棉樹下