林靜 - 南湖賓館美景佳餚 | 紅棉樹下

嘉興南湖，與杭州西湖、紹興東湖並稱「浙江三大名湖」。上月到該市參觀集團新項目御璟灣，期間到國賓級水準的南湖賓館「亦方壺」就餐，品味創新浙菜，一覽南湖美景。



當天湖面籠罩朦朧煙雨，淡色的風景，恰好為各色美食作伴。餐前美食包括指橙櫻花海蜇、話梅芭樂果、辣酒汁浸花螺等不同菜式。夾起一塊精緻的糟蛋鵝肝塔塔，質感如絲綢般順滑，鵝肝瞬間在舌尖溫柔化開，迷人豐腴的脂香被以簡約而巧妙的方式完美釋放，回味悠長。



主菜有魚子醬芙蓉小青龍、醋汁豚肉蒸松葉蟹等水產風味，亦有小蔥醬汁湖水蝦、果香脆皮雪花牛、避風塘椒鹽水潺等滋味菜式。作為飯後點心的醬鴨燒餅配錦鯉酸奶更是點睛之筆，燒餅外表樸素但口味豐富，酸奶造型精緻，如同入口即化的綿密布丁。



餐桌中央是一方微縮湖景，當中的木質畫舫尤為醒目，原來是講述幾十年前的歷史故事。1921年，中國共產黨第一次全國代表大會在上海秘密召開，中途因遭到法租界巡捕襲擾搜查而被迫停會，秘密轉移到南湖的一條小船上舉行，亦在此宣告中國共產黨誕生。



林靜