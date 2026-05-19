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林國誠 - 風水神數 | 五里山

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林國誠
6小時前
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生活 專欄
內容

　　在此專欄已經寫了超過12年了，每個分享都是我身體力行親自體驗和見過的例證。反之我只會更客觀如實記錄，比事實更理性的分享，否則會變成迷信和神化。特別在我歷年深入藏地見的都是很多不可思議的現象，不論是在不同聖地，千辛萬苦出去找不同的大成就者。大部分人都不能想像到有幾神奇。我想用我半生去尋找真正的大德和特別被加持的聖地。我可以和大家分享在藏地（遍及不丹、錫金、尼泊爾等地方）的神奇事物，在他們的角度很普遍，只是井底的我們從前未見過而已，並不等於不存在。

　　宗教和玄學再說一遍是沒有直接關係。在我40年的堪輿學習，我會更推崇系統和數據化。使我十分理性去分析堪輿的理論。而我一直堪察大江南北陰陽二宅的紀錄。每一個案件和地方我絕不會道聽途說，能和大家分享的都只是親歷其境。我相信在香港公開分享最多凶宅的個案都應該是在下。筆者在堪輿的藏書和秘本，未敢講有5車，起碼要3架以上的7人客貨車才能填滿。40年來追隨的明師都接近20位。每一門派都有獨到精闢的地方，絕對不可以忽略不可以忽略，但當中有真有假。但只要根基夠扎實，巒頭功夫到位，不難分出真假。確實我見過太多太多神奇的風水案例，你未曾遇上，只因未夠用功研究和追尋。最重要是不論我遇上的大德和堪輿泰山北斗，是他們願不願意給你看見真東西。沒有謙虛誠懇不恥下問的態度，根本不會解答你的提問。

林國誠

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林國誠 - 馬上封侯 | 五里山
　　現代的風水擺設和上期提及到在古時很不一樣。在明清年代非常講求寓意充滿文化色彩。到民國時代玄空橫空普及，加添正五行的元素在九宮內，可以更加精準和迅速在家內各宮的能量提升。先師馬公絕對是近代玄空學的泰山北斗，今次分享一個我記憶中未曾公開過的風水秘密。說到風水物象，我親眼見過馬公利用幾個乒乓球放另一風水物品內。當事人在兩年間升職到宅主不敢相信的高位，稱得上如古時常用的寓意馬上封侯。當事人發夢都未敢想
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