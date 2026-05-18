李丞責 - 從玄學看UFO | 李丞責博士玄學信箱
問：李博士你好！最近美國公布了不少UFO資料，我很好奇玄學對UFO和外星人的看法是甚麼？
我們現今所掌握的玄學知識，大多是古代流傳至今的瑰寶。古人夜觀星象，在沒有望遠鏡、沒有衛星掃描的年代，竟然能掌握太陽、月亮及天體運行規律，甚至推算出複雜曆法。令人不禁想像，紫微斗數中的星曜布局、易經六十四卦中的時空密碼，古人到底是從何得知？那種超前的宇宙觀，連現代科學也未必完全參透。我們常說這是「古人的智慧」，但同是地球人的我們，為甚麼至今仍未完全明白其背後原理？這的確是一個有趣的話題。
《山海經》雖然今日多被視為神話地理、志怪文獻，但其記載之詳細，實令人驚嘆。全書記述大量山川、水道、邦國與異獸，不僅標明地理方位，更詳述生物外形、習性、鳴叫聲響等。當中有不少「人面獸身」、「九頭」、「一足」、「無頭而以乳為目、以臍為口」等形象。它們未必一定是外星人，但至少反映古人心目中，世界並非只有人類與普通禽獸，還存在許多超出常識的生命形態。
此外還有大家熟悉的「嫦娥奔月」。傳統解讀是嫦娥偷食仙藥後飛升月宮，從此寂守廣寒。但若以趣味角度觀察，這故事也包含反重力、航天推進、長居月球等細節。最近美國公開的資料中，紀錄了參與登月任務太空人在月球附近觀察到的不明飛行物體、光源或未知現象。雖然這並不等於證明嫦娥真的去過月球，但宇宙中確有許多未知之處。
古人稱之為天人、神仙、異獸、龍、月宮；現代人稱之為外星人、UAP或UFO。名字不同，背後其實都是人類面對未知宇宙時的敬畏。深究玄學，便能體會人類只是天地萬物間極渺小的存在。以開放之心觀察，以謙卑之心求證，才是面對宇宙最合適的態度。
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李丞責