姚柏良 - 藉避風塘擴建 善用玉桂山風貌 | 旅有良言

發展局公布了香港仔避風塘擴建方案，計劃包括在海洋公園近水上樂園位置興建東面防波堤，在對岸的鴨脷排小島興建一西面防波堤，並將現時大樹灣對出的海面劃為遊艇停泊區，為遊艇經濟發展注入新動力。



香港仔避風塘作為傳統旅遊熱點，不僅擁有獨特的漁港風情，更毗鄰海洋公園，在避風塘旁邊的玉桂山和鴨脷排，更加是市區內難得一見的連島沙洲海岸地貌，可謂「好山好水」，極具旅遊開發價值。



可是，目前的香港仔避風塘擴建計劃，集中優化遊艇配套，卻沒有考慮玉桂山的聯動效應。玉桂山海拔196米，交通便利，從利東站出發，約45分鐘可登頂，坐擁360度環迴海景，遠眺南丫島、海洋公園及銀洲。最具挑戰性的路線是下山繼續向鴨脷排進發，途經連島沙洲，到鴨脷排的燈塔打卡。



雖然玉桂山風景優美，但並未打造為正式山徑，而下山至連島沙洲一段更是碎石陡坡，登山難度不低，且路線必須原路往返，有部分人不喜歡走回頭路，沿海岸「綑邊」繞行玉桂山，險象環生。也有人沒有注意連島沙洲的潮汐時間，而被困於鴨脷排。



避風塘擴建計劃，正正是善用玉桂山，讓公眾安全遊覽鴨脷排的契機。既然擴建計劃中，會在兩岸興建防波堤並將其打造為新地標，政府應多走一步，在防波堤增設登岸設施，並利用山徑連接鴨脷排，讓市民可乘船到鴨脷排，以安全的途徑遊覽燈塔及連島沙洲。此外，政府應考慮將玉桂山納入正式行山徑，在符合生態保育原則的前提下優化路徑結構，提升登山安全與便利性。



希望發展局看闊一點，優化防波堤，令計劃達至「山海相連」，將遊艇經濟、自然山水、漁民文化與海洋公園更緊密地串連，開拓山海相連旅遊路線，結合船遊和登島行山，落實香港無處不旅遊，打造更具特色的旅遊新亮點。



姚柏良