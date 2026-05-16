楊崢 - 危地馬拉新料理浪潮先驅：Ana Cocina Local與Diacá | 崢活當下

近年來，危地馬拉逐漸躍升為拉丁美洲餐飲界的新焦點。過去外界對中美洲料理的印象多停留在玉米餅、黑豆與街頭小吃，但新一代主廚正透過重新挖掘本土食材、原住民技術與地方風土，將危地馬拉推向世界高端餐飲版圖。其中，最具代表性的兩間新世代餐廳，便是位於危地馬拉市的Ana Cocina Local與Diacá。兩者雖風格不同，卻共同強調料理應扎根於土地，而非模仿歐洲。



Ana Cocina Local由哥倫比亞主廚Nicolas Solanilla創立，其料理核心圍繞「記憶」與「跨種族文化」。餐廳名稱來自他的外婆Ana，象徵他進入料理世界的起點，也讓整體概念帶有強烈個人情感。他提出「mestiza cuisine（混血料理）」的概念，融合哥倫比亞成長記憶、旅居經驗與危地馬拉在地食材，形成跨文化但高度個人化的風格。菜單大量使用本地農產品，如安提瓜番茄、Quiché黑鹽、玉米與高地蔬菜，並以加勒比或南美風味點綴，使料理既在地又具有流動性。



Ana同時強調與小農合作及季節性生產，將永續理念落實於供應鏈。餐廳空間刻意營造溫暖親密氛圍，融合侘寂與北歐美學，以木材與柔光打造非傳統的高端用餐體驗。開放式廚房與手工器皿，強化人與料理的連結。其代表菜如「番茄搭配黑鹽」，以極簡手法呈現風土本質，也展現將日常食材提升至精緻料理的理念。2025年，Ana獲拉丁美洲50最佳餐廳「最值得關注」獎，顯示其國際潛力。



相較之下，Diacá更像是一場對危地馬拉文化與土地的系統性探索。主廚Débora Fadul是推動「新危地馬拉料理」的重要人物，她提出「根源探索料理（Cocina Explorativa de Raíz）」概念，透過研究食材、地理與文化之間的關係，建立完整的料理方法論。餐廳名稱「Diacá」意為「來自這裏」，直接表明其強烈的在地主張。



Fadul發展出「食材感官生態系統」，不止關注味道，也探討食材背後的文化與情感連結。她走訪各地農村，研究不同季節作物與生產者，並將玉米、豆類、香草與原住民食材轉化為高端料理。Diacá的品嘗菜單通常為8至12道，帶有清晰的敘事結構，例如一道名為「Maíces」的菜式，以不同品種與處理方式的玉米（發酵、烘烤、磨粉）構成多重口感，呈現玉米在危地馬拉文化中的核心地位；「Hierbas del Altiplano」則結合高地野生香草與清爽湯底，帶出山區風土氣息；海鮮菜如「Trucha con Recado」以當地鱒魚搭配傳統recado醬汁重新詮釋經典風味；甜點如「Cacao y Frutas Nativas」則運用在地可可與熱帶水果，展現前哥倫布時期食材的當代表達。這些菜式不止是風味組合，而是將土地、歷史與飲食記憶具象化的媒介。Diacá因此被視為新危地馬拉料理的重要象徵，不僅是一間餐廳，也是一場文化運動。



這兩間餐廳的崛起反映出危地馬拉餐飲文化的轉變。過去拉丁美洲高端料理多由秘魯、墨西哥與巴西主導，如今危地馬拉開始建立自己的聲音。Ana透過個人與移民經驗構築跨文化敘事，Diacá則透過系統性研究重建本土飲食身份，兩者雖路徑不同，卻共同指出一個趨勢：當代高端料理不再只是技術競賽，而是文化、記憶與身份的表達。



隨着這股浪潮發展，危地馬拉也逐漸從旅遊中轉站轉變為美食目的地。當主廚們將「風土」視為創作核心，料理便超越餐盤，成為承載歷史、文化與未來想像的重要元素，標誌着一個屬於危地馬拉的餐飲新時代。



楊崢

Ana的「有機番茄搭配黑鹽與覆盆子伴凍湯」，清甜與酸香兼備，口感明亮。

Ana以無花果葉與辣椒包裹烹調的五花肉主食，外香內糯；伴以椰子油與香蕉、青木瓜醬和香草調配的醬汁，酸脆提鮮，充滿熱帶風情。

Diacá主理人Débora Fadul是把危地馬拉風土與文化傳承推向國際的知名女廚師。

Daicá以懷舊技術烹製的黃玉米香蕉玉米糉，配甜瓜醬與乳酪等色彩繽紛的醬汁調味，把社群故事放進餐單裏。

Daicá辣椒造型的朱古力甜點，藉此強調辣椒為原住民飲食文化中的重要元素。