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林靜 - 中大合唱團演繹格拉斯 | 紅棉樹下

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林靜
9小時前
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生活 專欄
內容

　　香港中文大學合唱團周日（5月10日）在大會堂演出「格拉斯（Philip Glass）合唱作品選」，《沙灘上的愛因斯坦》與《和聲的另一觀察》均為劃時代之作，既罕見，也教人見證中大合唱團敢於在音樂路上不斷創新的膽識，為樂迷開啟了一扇通往當代音樂極致感受的窗。

　　在音樂總監朱振威帶領下，合唱團與演奏家的演繹撼動人心。《沙灘上的愛因斯坦》摒棄傳統敘事，合唱團以唱名、數字和無語義音節反覆誦唱，與電子琴和小提琴交織，築起近乎催眠的聲音場域。最令人動容的，是最後一章那老掉牙的愛情故事－－月下老夫婦牽手輕吻，丈夫坦言妻子不在便不願獨活。時空是相對的，人類愛情卻永恆如初。格拉斯以不斷迴旋的極簡音型，將這份深情凝鑄成超越言語的詩篇，冷冽音色裏竟滲出絲絲暖意。

　　下半場的《和聲的另一觀察》如一場內省的和聲之旅。樂章由男高音與女低音吟唱猶如古代素歌的旋律開始，宣告C小調五聲音階將成為往後約三十分鐘音樂的種子。電子琴隨後引入節奏的變貌，長音構成的旋律被裁切成短音符的快速跳躍。和聲與速度始終如一，節奏卻在加法與減法的幽微演進中持續裂變，音樂漸漸洶湧澎湃。一波波聲浪堆疊過後，合唱團唱出一個長長的和弦作結，時光彷彿戛然而止，撼動的餘韻卻在呼吸間久久不散。

　　我感受到格拉斯那些不斷改變、推進又變形的節奏與音符，層層疊疊，由平靜幻化成澎湃，領人走一趟內在的時空之旅，並在重重複複中觸及冥想的深處。正是這種於嚴格框架裏綻放豐饒生命的音樂思維，成就了格拉斯作品最迷人之處。中大合唱團獻演了簡約音樂的精髓，帶領聽眾見證了另一種全新時空美感的可能性。

林靜

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