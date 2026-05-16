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KellyChu - 報業公會新聞獎致辭 談立德 立功 立言 李家超引《左傳》 寄語新聞界砥礪前行 | Executive日記

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KellyChu
9小時前
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生活 專欄
內容

　　報界年度盛事、香港報業公會「2025年香港最佳新聞獎」昨舉行頒獎禮，儘管科技迭代重塑新聞的傳播模式，但香港報業始終不忘新聞專業的初心，堅持求真求實的原則，在改變中尋求突破。

　　行政長官李家超在致辭時引用《左傳》「三不朽」價值－－「立德」、「立功」及「立言」，寄語新聞業界砥礪前行。「立德」指堅守道德擔當，從業員應做到不偏頗、不謀私，傳遞正確且優質的資訊；「立功」指說好中國與香港故事，為社會發展及人民福祉貢獻力量；「立言」則指以大局觀忠於事實，剖析政經發展，幫助政府掌握民心社情，記錄社會真實故事。

　　他強調，建設美好香港不僅需要政府的努力，也有賴社會各界，包括傳媒發揮正向影響力，共同推動城市發展。

星島新聞集團奪11獎

　　今年星島新聞集團延續往年佳績，共奪11個獎項，其中《星島日報》每日雜誌組再創佳績，共奪5獎。記者林家希憑《港護士加沙煉獄歷生死》實現最佳新聞寫作獎「三連冠」，同時以《遺照攝影師令離別不再遺憾》一文，包辦同項目亞軍。

　　同組記者潘明卉勇奪「最佳新人」冠軍，兩人夥拍記者關英傑、仇凱瑭撰寫的《大火啟示系列》，獲「最佳新聞報道」優異嘉許；仇凱瑭、林家希與潘明卉合作的《中醫藥文化系列》，摘下「最佳文化藝術新聞報道」季軍。

　　此外，攝影記者吳艷玲以《飛篤背脊》獲「最佳圖片（體育組）」季軍；蘇正謙則以《霧鎖維港》獲得「最佳圖片（特寫組）」優異。

　　同系的《頭條日報》共獲3獎，記者龍芷莹以《遺體修復師還原死者容顏 撫生者之心 慰亡者之靈》勇奪「最佳新聞寫作（中文）」季軍；攝影記者蘇正謙以《刀光劍影》獲「最佳圖片（體育組）」亞軍，伍明輝則以《老伴在單位》獲「最佳圖片（新聞組）」優異。

　　《英文虎報》則憑《Deadly web of deceit》摘下「最佳標題（英文）」季軍。

KellyChu

今年星島新聞集團延續往年佳績，共奪11個獎項。
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