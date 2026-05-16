譚紀豪 - 為萬世開太平 | 無名指

中美元首會面舉世矚目，隨着特朗普離京，專家學者總結「特習會」各抒己見，其中有個想法很有趣，說中國安排參觀天壇，是想向美國灌輸中國哲學和理念。天壇是明清兩代皇帝祭天之處，象徵皇權受命於天，統治者負有讓國泰與民安的責任。



媒體上只看到兩國領袖在祈年殿的畫面，不知習近平有否向特朗普講解圜丘的文化內涵。除了其中布局暗藏4季12月24節氣的玄機，站在圜丘中心的天心石上說話，會聽到奇特聲效，彷彿聲音迴盪於天地之間。這是將「天人感應」形象化，人若能與天對話，那麼人做的事天都應該看得到。東方人信天理循環，多是現世報應；西方人信末日審判，到死後才算帳。



內地有學者認為特朗普的宗教意識很強，天壇這個行程「很大程度上反映了他的口味」。特朗普自稱無宗派基督徒，曾受《正向思考力量》作者Norman Vincent Peale牧師很大的影響，但早前我在某基督教網站看到一篇文章，說他的確是「基督徒之友」（意指他得到教會很大支持），但質疑他是否基督的追隨者。這位言行出位的美國總統自認酷愛和平，多次聲稱應獲頒諾貝爾和平獎，他每次軍事介入都只想讓世界更穩定，那是「為萬世開太平」！



中美元首站在祈年殿前的照片很有力量，世界兩大經濟體受命於天，不止代表着各自上億的人民，一舉一動更足以影響全世界。若要為萬世開太平，還得記住前面幾句：「為天地立心」、「為生民立命」、「為往聖繼絕學」，大國領袖，既得天獨厚，就該有這種擔當。（IG︰@tamkeiho）



譚紀豪