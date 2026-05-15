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項明生 - 售銀記 | 非誠勿遊

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項明生
1小時前
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生活 專欄
內容

　　上個禮拜分享了賣出第一桶金的故事，引起不少網民迴響，有金就有銀，金銀滿屋嘛！

　　年過半百，對於金銀再沒有佔有欲了，反而覺得是一種負累！年少無知時就聽信當時所謂的白銀戰隊專家分析，白銀要趁低吸納，於是我就戇居居地走去了買實銀，一間位於上環的加拿大貴金屬公司叫Kitco。陸陸續續除了硬幣銀條以外，還買了一個500安士的超重銀磚！我也忘記了自己是怎麼搬回來的！

　　銀價長期低迷，這樣一放就是十多年。去年和基金經理吃飯的時候，他建議我賣出自己倉底的銀條銀磚，換成Bitcoin。於是我興致勃勃地打開夾萬，過了十多年，為甚麼銀磚變重了？怎樣又拖又拉，搞到腰痛都無法搬得郁，原來是我肌力不及青春時了，於是我就放棄了。

　　塞翁失馬，點知腰痛又救咗我！飯局之後半年，金價一飛沖天，銀價也打破多年的悶局，終於起飛了，反而Bitcoin就一瀉千里。

　　最重要的是我心態的改變。我再不需要蒐集了，只需要斷捨離。於是今天叫了個年輕人幫我，終於將500安士的銀磚由夾萬移到行李箱，加上銀條銀幣超過20公斤，但是尺寸只有兩個磚頭大小，走出銀行有幾級樓梯，一拎起行李篋，手抽就斷了！唯有拖住行，坐的士去Kitco出售。

　　這家店也很厲害，一下子就找到我十幾年前的紀錄，因為他們只會收回本店出售的貴金屬。銀條銀幣可以放上去櫃檯驗收，但是銀磚怎麼搬呢？原來櫃檯下有一個又重又厚的鋼板狗洞，雙重鋼門打開之後，我將成個旅行喼推入去，他在那邊使勁拉，這樣才能交收銀磚。無金又無銀，一身輕鬆晒！

項明生

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2026-04-24 02:00 HKT
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