張諾 - 桂花奇遇 | 任意行

大角咀橫街窄巷裏，「良順興」是街坊聚腳點，大家為美味而來。店面不大，卻藏着我隔一段時日便思食的慰藉－－豉油王炒麵。



尋常餐牌上寫的是「豉油王豬扒炒麵」，我向來少肉多菜，請大廚Ken改為「菜炒豉油王麵」。上桌時，翠綠爽脆的時蔬與油亮麵條纏綿，豉油焦香撲鼻，碟底乾淨，不見半點浮油。麵條有嚼勁，每口都是純粹的醬香與鑊氣。這碟麵，是我心中香港最好的豉油王炒麵之一。



一次來吃麵，心血來潮想加點蛋，又央求Ken為我做一碟「蛋炒豉油王麵」。麵上桌，我怔住了－－原先深濃的豉油色麵條上，竟綻放着點點金黃碎屑，恍若秋日桂蕊撒在焦糖色的枝椏間。那不是尋常的炒蛋塊，而是Ken快手將蛋漿落鑊、以巧勁推炒而成的粒粒蛋火，色澤均勻，蓬鬆乾香。



這不就是粵菜經典「炒桂花翅」中那靈魂的「桂花」嗎？



古時太監忌諱「雞蛋」二字，人們便以「桂花」雅稱炒蛋。傳統桂花翅以魚翅、金華火腿、銀芽同炒，追求蛋如桂花、乾身不油的境界。如今Ken將這份意境移植到街頭豉油王炒麵上，可謂踵事增華。蛋粒吸飽了豉油的深沉鹹香，入口先是醬香襲人，緊接蛋香湧現，脆嫩麵條與鬆軟「桂花」交織，比加了豬扒更令我驚喜。



自此，我封「良順興」這一碟，為城中最佳豉油王炒麵。平凡食材，因一份巧思與火候，誕生出不平凡的味道。這便是香港小店的魅力－－你永遠不知道，下一碟麵裏，會不會開出一樹桂花。



張諾