七仙羽 - 催財有法 雌雄宜一對放 | 七仙語

很多人都知道貔貅可以招財，但是很多人都招不到財，原因就在於很多人都搞錯了。



很多人貪多，以為多放幾對就能招財，其實數量多是沒有用的，放了一堆還不如放對，否則是一點效果也沒有！



貔貅雌雄要放一對才有效果，因為風水中雄的貔貅代表財運，雌的貔貅則代表財庫，有財還要有庫才能真正做到招財守財。



公貔貅的特點是張口吸財，可以吞納四方財氣，特別適合想增加偏財的人士。 如果選佩戴款式，建議用公貔貅，如果是擺設款，最好放一對，可將其擺放於辦公桌的收銀台、或辦公桌右側（白虎位）、商舖財位，有助增加收入。亦可放在家中明財位（即大門45度對角線）、客廳財位、玄關。擺放關鍵是頭朝外（門口或窗戶）吸取財氣，保持高度適中（不可高過人頭、不可低於腳部），並避免正對鏡子、廁所、廚房或床。



貔貅與風水五行中的「金、水」相應，能夠加強財富流動的能量，金屬材質的公貔貅會更招財。貔貅不論雌雄，張開的嘴巴要塞上十元紙鈔，對旺財效果會更好。



平日盡量不可摸眼、嘴，會影響尋財、吞財，貔貅頭朝外（對外咬錢）、避免他人觸摸、洗澡睡覺取下及定時淨化。擺放時忌對鏡子、廁所，頭需朝門窗。虎、兔、狗等生肖及幼童、孕婦、體弱者需慎戴。



七仙羽