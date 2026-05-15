梁家權 - 西班牙油炸鬼 好盞鬼 | 好味大過天

太陽門廣場是馬德里最熱鬧的中心地標，周圍半圓形放射狀的10條街人頭湧湧，但過去10年每次來到我都會拐到有一專賣舊書檔口的小巷，為的是去San Gines霸個路邊位，再嘗「西班牙油炸鬼」甜滋味。不僅因為來到歐洲入鄉隨俗，而是在人來人往的路邊，悠閒歎吓，哪理人間何世！



甜的油炸鬼？在香港有人會叫「牛脷酥」，但在西班牙油炸鬼（Churros）從來不是送粥的，而是蘸熱朱古力一口一口咬的。這間店開業超過130年，年中無休，24小時營業，最多後生仔女光顧的時刻是幾時？答案係夜半三更，蒲完玩完返屋企前當消夜 、或返早班前去食件油炸鬼當早餐，多過去麥當勞。



此店的西班牙油炸鬼同港式油炸鬼一樣用高筋麵粉加少少發粉，經半機械化裝置把粉糰唧到恆溫240°C油鑊中炸，雖有2分鐘自動時間掣管控，但廚師會睇實夠不夠火候。多年來觀察，那鑊油從來不會讓它成「萬年油」而照用不虞，所以吃起油香很好。試想，如果有「油膱味」的油炸鬼，蘸一級品質熱朱古力，真的暴殄天物！



Churros是手指般幼的油炸鬼，另一款粗的叫Porras，但都不及港式油炸鬼粗壯。Churros又好，Porras又好，非西班牙獨有，15至17世紀大航海年代，西班牙和葡萄牙發現美洲新大陸，都在新大陸做油炸鬼吃來慰思鄉病。



那杯熱朱古力只用來蘸油炸鬼？那就太蝕底了，很多人都會乾杯。事實上，San Gines主店附近有小賣門市，除了曲奇小食，最熱賣的是朱古力，包括開這杯熱飲的朱古力粉。除了蘸熱朱古力之外，其實你想點食都得㗎。有人撒一把砂糖，有人撒少許肉桂粉，有人蘸濃縮咖啡Espresso，點樣享受，唔使理人。



梁家權



有機器就不用廚師？睇火候要靠人，是加了人味。